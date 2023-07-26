NBA》J.布朗天價續約 塔圖姆明年超級頂薪有望破百億台幣

J.布朗。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕一山還有一山高！J.布朗（Jaylen Brown）確定以5年總值高達3.04億美元（約96億台幣）續留塞爾提克，締造NBA史上最昂貴合約後，與他被譽為「 雙探花」的塔圖姆（Jayson Tatum），明年也可望爭取超級頂薪，而且金額上看5年3.38億美元（約107億台幣）。

據美媒《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）分析估算，J.布朗簽下的超級頂薪合約，從2024-25賽季展開，5年的年薪將逐步增加，依序為5236萬8085美元、5655萬7532美元、6074萬6979美元、6493萬6425美元、6912萬5872美元。

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由於球員薪資上限和聯盟收入持續提升，因此「綠衫軍一哥」塔圖姆若明年夏天同樣續簽超級頂薪，金額可望超越J.布朗的紀錄，一舉突破百億台幣關卡。

J.布朗和塔圖姆被視為聯盟當前最具競爭力的兩人組合，也是塞爾提克爭奪總冠軍的希望，「 雙探花」上個賽季場均得分合計 56.7 分， 躍居史上第四高，還有10場兩人各自轟破30分，過去30年僅湖人「歐布連線」的歐尼爾（Shaquille O'Neal） 和布萊恩（Kobe Bryant）達成過，這正是綠衫軍不惜重本續約的關鍵 。

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