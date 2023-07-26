NFL》史上均薪最高四分衛！ 電光5年82.1億續約當家少主

洛杉磯電光與赫伯特簽下一張5年2.625億美元延長合約。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯電光今天宣布與明星四分衛赫伯特（Justin Herbert），簽下一張5年2.625億美元（約新台幣82.1億）的延長合約，在球隊訓練營開始前綁定這位25歲的當家指揮官。

赫伯特成為本季第三位與球隊簽下大型合約的先發四分衛，前兩人分別是費城老鷹四分衛赫特斯（Jalen Hurts）的5年2.55億美元合約，巴爾的摩烏鴉四分衛L.傑克森（Lamar Jackson）的5年2.6億美元合約，以及赫伯特的5年2.625億美元合約。

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赫伯特的合約讓他每年平均可以領到5250萬美元，成為NFL史上年均薪最高的四分衛。

電光在2020年首輪第6順位選進赫伯特，他效力至今帶領球隊拿下25勝24敗的戰績，在去年終結自2018年來的季後賽荒，不過在外卡就遭到美洲大逆轉輸球。

赫伯特自加入NFL以來，已經傳了1萬4089碼，超越前小馬隊的拉克（Andrew Luck）的1萬2957碼，成為NFL史上前三個賽季傳出最多碼數的四分衛。目前赫伯特完成1316次傳球，同樣也是聯盟史上前三賽季最高的紀錄。

赫伯特至今已經傳出94次達陣，每一季都能傳出至少25次以上的達陣，讓他與名人堂四分衛大曼寧（Peyton Manning）齊名，成為唯二在職業生涯初期就能夠達成這項壯舉的球員。

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