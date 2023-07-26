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MLB》大谷不滿好球帶抱怨主審 天使延長賽驚險贏球、近7戰拿6勝

2023/07/26 09:44

大谷翔平不滿主審好球帶。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊日本球星大谷翔平今天擔任第二棒指定打擊，選到2次保送、跑回2分，還成功盜三壘。天使隊在握有4分的情況下，卻在第9局被老虎單局拿4分追平。天使隊10局上靠莫尼亞克（Mickey Moniak）的二壘安拿到關鍵1分，最後天使在客場以7比6險勝，收下近7戰第6勝。

大谷翔平首局獲得保送，並靠摩斯塔卡司（Mike Moustakas）帶有2分打點的二壘安打，讓大谷跑回來得分。大谷第二打席敲左外野平飛球被接殺。

第5局天使瓦拉斯奎茲（Andrew Velazquez）敲二壘安打後，並靠隊友的飛球推進上三壘。大谷選到保送後，讓天使隊攻佔一、三壘，沃德（Taylor Ward）敲高飛犧牲打助天使追加分數。接著摩斯塔卡司敲安，讓天使隊攻佔一、二壘，這時大谷盜上三壘，並靠艾斯科巴（Eduardo Escobar）的適時安回來得分，天使隊在第5局再拿2分。

大谷翔平在第6局上場打擊，最後被一顆外角球三振，讓大谷相當不滿主審判決。大谷回到休息室後，還繼續向裁判抱怨，天使總教練奈文（Phil Nevin）也趕緊安撫大谷。大谷在第9局吞三振，但天使隊這局再進帳2分。

大谷翔平不滿主審好球帶。（美聯社）

天使隊打完9局上以6比2領先，9局下終結者艾斯特維茲（Carlos Estevez）後援，因二壘手倫吉佛（Luis Rengifo）先發生守備失誤，接著艾斯特維茲先後被敲4支安打，包含捕手羅傑斯（Jake Rogers）適時安、格林（Riley Greene）二壘打，以及托克森（Spencer Torkelson）的場地規則二壘安，老虎單局拿4分追平，把戰局逼近延長賽。

10局上天使隊莫尼亞克（Mickey Moniak）擊出帶有1分打點的關鍵二壘安打，雖然莫尼亞克靠對手暴投上三壘，但老虎投手朗格（Alex Lange）發生提前落地的球，莫尼亞克先往本壘跑一下後再回壘，卻被捕手羅傑斯傳三壘觸殺出局。

天使隊10局下派左投路普（Aaron Loup）後援1局無失分，連續解決3人，驚險守住，幫助天使收下勝利。

總計「打者翔平」此戰3打數沒有敲安，選到2次保送，吞2次三振，賽後打擊率為2成99。大谷也跑出本季第12次盜壘成功，這也是大谷自6月26日之後，再度跑出盜壘成功。

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