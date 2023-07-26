晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 足球

足球》太狂！梅西先發半場梅開二度 助隊寫史上首見紀錄（影音）

2023/07/26 09:08

梅西。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕邁阿密國際今天在北美聯賽盃對上亞特蘭大聯足球俱樂部，邁阿密當家球星梅西（Lionel Messi）首度先發就在上半場梅開二度，幫助球隊上半場結束後取得3：0領先，寫下隊史首見紀錄，終場邁阿密國際以4：0擊敗亞特蘭大聯，在北美聯賽盃取得2連勝。

梅西在上一場比賽對決墨西哥藍十字足球俱樂部（Cruz Azul），擔任替補的他在下半場第54分鐘才上場，而他也在傷停補時第94分鐘以一記精彩的自由球破網，幫助球隊以2：1絕殺對手。

邁阿密國際今天對陣亞特蘭大聯足球俱樂部，梅西首度先發，開賽不久他就接獲隊友長傳，一開始起腳射中門柱彈出，但他馬上再補一腳順利破網，第8分鐘就助隊先馳得點。

梅西單場第二記進球來得很快，他自己單刀於中場直接帶球推進，在逼近禁區前他先傳球給左路的泰勒（Robert Taylor），泰勒接到球後直接回傳給人已在禁區的梅西，梅西一個右腳輕射入網，幫助球隊取得2：0領先。上半場泰勒在第44分鐘進球，幫助球隊以3：0領先。根據《B/R Football》指出，這是邁阿密國際史上首次在半場以3球領先對手。

下半場梅西再度建功，他把握對手都擠在前場的機會，與泰勒兩人面對三名防守者，梅西一個人就將球帶到禁區前並傳球給泰勒，泰勒起腳射門成功，幫助球隊取得4：0領先，這也是梅西來到MLS後的首次助攻，最終球隊就以4：0收下勝利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。