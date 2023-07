足球》太狂！梅西先發半場梅開二度 助隊寫史上首見紀錄（影音）

梅西。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕邁阿密國際今天在北美聯賽盃對上亞特蘭大聯足球俱樂部,邁阿密當家球星梅西(Lionel Messi)首度先發就在上半場梅開二度,幫助球隊上半場結束後取得3:0領先,寫下隊史首見紀錄,終場邁阿密國際以4:0擊敗亞特蘭大聯,在北美聯賽盃取得2連勝。

梅西在上一場比賽對決墨西哥藍十字足球俱樂部(Cruz Azul),擔任替補的他在下半場第54分鐘才上場,而他也在傷停補時第94分鐘以一記精彩的自由球破網,幫助球隊以2:1絕殺對手。

請繼續往下閱讀...

邁阿密國際今天對陣亞特蘭大聯足球俱樂部,梅西首度先發,開賽不久他就接獲隊友長傳,一開始起腳射中門柱彈出,但他馬上再補一腳順利破網,第8分鐘就助隊先馳得點。

MESSI SCORES IN THE 8TH MINUTE FOR INTER MIAMI (via @MLS ) pic.twitter.com/s3EtMjBlo7

梅西單場第二記進球來得很快,他自己單刀於中場直接帶球推進,在逼近禁區前他先傳球給左路的泰勒(Robert Taylor),泰勒接到球後直接回傳給人已在禁區的梅西,梅西一個右腳輕射入網,幫助球隊取得2:0領先。上半場泰勒在第44分鐘進球,幫助球隊以3:0領先。根據《B/R Football》指出,這是邁阿密國際史上首次在半場以3球領先對手。

下半場梅西再度建功,他把握對手都擠在前場的機會,與泰勒兩人面對三名防守者,梅西一個人就將球帶到禁區前並傳球給泰勒,泰勒起腳射門成功,幫助球隊取得4:0領先,這也是梅西來到MLS後的首次助攻,最終球隊就以4:0收下勝利。

#InterMiamiCF are a PROBLEM.



Messi tees up Taylor to make it 4-0! #LeaguesCup2023 pic.twitter.com/OHMmHSiW8i