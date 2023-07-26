足球》太狂！梅西先發半場梅開二度 助隊寫史上首見紀錄（影音）

梅西。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕邁阿密國際今天在北美聯賽盃對上亞特蘭大聯足球俱樂部，邁阿密當家球星梅西（Lionel Messi）首度先發就在上半場梅開二度，幫助球隊上半場結束後取得3：0領先，寫下隊史首見紀錄，終場邁阿密國際以4：0擊敗亞特蘭大聯，在北美聯賽盃取得2連勝。

梅西在上一場比賽對決墨西哥藍十字足球俱樂部（Cruz Azul），擔任替補的他在下半場第54分鐘才上場，而他也在傷停補時第94分鐘以一記精彩的自由球破網，幫助球隊以2：1絕殺對手。

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邁阿密國際今天對陣亞特蘭大聯足球俱樂部，梅西首度先發，開賽不久他就接獲隊友長傳，一開始起腳射中門柱彈出，但他馬上再補一腳順利破網，第8分鐘就助隊先馳得點。

MESSI SCORES IN THE 8TH MINUTE FOR INTER MIAMI



（via @MLS）pic.twitter.com/s3EtMjBlo7 — SportsCenter （@SportsCenter） July 25, 2023

梅西單場第二記進球來得很快，他自己單刀於中場直接帶球推進，在逼近禁區前他先傳球給左路的泰勒（Robert Taylor），泰勒接到球後直接回傳給人已在禁區的梅西，梅西一個右腳輕射入網，幫助球隊取得2：0領先。上半場泰勒在第44分鐘進球，幫助球隊以3：0領先。根據《B/R Football》指出，這是邁阿密國際史上首次在半場以3球領先對手。

下半場梅西再度建功，他把握對手都擠在前場的機會，與泰勒兩人面對三名防守者，梅西一個人就將球帶到禁區前並傳球給泰勒，泰勒起腳射門成功，幫助球隊取得4：0領先，這也是梅西來到MLS後的首次助攻，最終球隊就以4：0收下勝利。

#InterMiamiCF are a PROBLEM.



Messi tees up Taylor to make it 4-0! #LeaguesCup2023 pic.twitter.com/OHMmHSiW8i — Major League Soccer （@MLS） July 26, 2023

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