MLB》越來越多隊想搶大谷！ 美媒點名道奇、美東三雄等強隊

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕隨著天使在明星賽後的好表現，球團交易大谷翔平的機率越來越低，不過還是有許多球隊對他感到興趣，自昨天的金鶯與響尾蛇後，又有越來越多球隊被爆出與大谷翔平有所聯繫。

昨日大聯盟資深記者摩洛西（Jon Morosi）指出，金鶯與響尾蛇兩隊已經像天使隊詢問交易大谷翔平的可能性，今天《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）則點名游騎兵、道奇、金鶯、光芒與藍鳥等隊。

請繼續往下閱讀...

報導指出，遊騎兵想要網羅大谷翔平相當合理，因為他們的先發輪值在少了德葛隆（Jacob deGrom）與歐多里齊（Jake Odorizzi）後，大谷翔平能夠填補先發輪值一角，同時他們也沒有固定的指定打擊。

對道奇來說，他們近期先發輪值倒了五個人，導致球隊需要提早將農場新秀放進輪值當中，若大谷翔平到來至少能負擔先發輪值的一個位置。指定打擊部分，雖然道奇本季有馬丁尼茲（J.D. Martinez）在，不過他偶爾也能夠擔任外野手。

此外金鶯、光芒與藍鳥三支美東強權，目前在分區佔據前三名，且差距不到7場，而金鶯也是三隊當中先發輪值最弱，同時沒有固定指定打擊的球隊，對大谷翔平的需求不言而喻。光芒雖然有全聯盟最強大的輪值，不過他們同時也失去斯普林斯（Jeffrey Springs）與拉斯穆森（Drew Rasmussen）兩大先發，大谷翔平加盟不僅能讓先發更加強大，光芒野手陣多為工具人的優勢，更是能讓大谷翔平安心地擔任指定打擊。

藍鳥方面，去年王牌馬諾亞（Alek Manoah）本季表現不佳，韓籍左投柳賢振即將回歸，加入由高斯曼（Kevin Gausman）、貝里歐斯（Jose Berrios）、巴西特（Chris Bassitt）、菊池雄星組成的輪值。貝爾特（Brandon Belt）雖然是藍鳥本季專職指定打擊，但球隊肯定會樂意讓大谷翔平取代貝爾特的位置。只是藍鳥由於農場並沒有上述幾隊要來得好，因此想要爭取大谷翔平的機率偏低。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法