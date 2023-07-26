MLB》地鐵大戰狂轟猛炸！阿隆索猛打雙響5打點 大都會中斷洋基3連勝

阿隆索單場猛打賞外帶雙響砲，灌進5分打點，幫助大都會終場以9：3大勝洋基。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕地鐵大戰開打！大都會今明作客洋基主場，「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）睽違13場開砲，單場猛打賞外帶雙響砲，灌進5分打點，40歲塞揚韋蘭德（Justin Verlander）繳出6局無失分的優質先發，大都會終場就以9：3大勝洋基，韋蘭德喜迎第5勝。

阿隆索首局在二壘有人時敲安棒打洋基先發投手赫曼（Domingo German），幫助大都會先馳得點，3局上敲出左外野3分砲，終結連12場的全壘打荒，阿隆索找回全壘打手感，第6局再補上一發中外野陽春彈，單場繳出3安猛打賞，外帶2轟灌進5分打點，沃格巴克（Daniel Vogelbach）背靠背開轟，再加上麥克尼爾（Jeff McNeil）7局上的1分打點適時安打，大都會取得7：0領先。

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阿隆索今天進帳本季第27和28轟，他也成為史上第6位在洋基球場敲出雙響砲的大都會球員，另外在地鐵大戰客場繳出至少2轟、5打點的大都會球員只有2位，分別是2008年戴加多（Carlos Delgado）和今年的阿隆索。

韋蘭德先發6局有效封鎖洋基打線，只被敲出2支零星安打無失分，另有6次三振和4次保送，洋基直到7局下才突破對手封鎖，沃爾普（Anthony Volpe）長打破蛋，史坦頓（Giancarlo Stanton）的高飛犧牲打助隊追到5分落後。

洋基8局下再追回1分，但仍難挽頹勢，麥克尼爾9局上回敬帶有2分打點的清壘二壘打，單場雙安進帳3打點，洋基終場就以3：9輸球，中斷近期的3連勝，赫曼先發6局飆9K失6分，苦吞本季第7敗。

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