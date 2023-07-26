MLB》藤浪晉太郎2局好投無用！ 費城人向王者金鶯說再見（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕費城人今天在主場迎戰金鶯，兩隊在前6局以2：2戰平，金鶯雖然在8局取得超前分，但卡諾（Yennier Cano）9下救援失敗還砸了藤浪晉太郎的勝投，最終費城人波姆（Alec Bohm）敲出再見安打，幫助費城人以4：3逆轉奪勝。

費城人波姆再見安打幫助球隊逆轉金鶯。（今日美國）

金鶯先發吉布森（Kyle Gibson）今天面對老東家，繳出6局失2分的優質先發，僅在3下被菜鳥羅哈斯（Johan Rojas）敲安掉分，6下被哈波（Bryce Harper）敲出陽春砲無關勝敗。費城人先發沃克（Taijuan Walker）繳出5.2局失2分的表現。

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金鶯在7局派出藤浪晉太郎登板，他揮別前兩戰都掉分的陰霾，主投2局用21球沒有被敲安，無失分也沒有保送，還送出3次三振，最快球速來到100.3英哩，此役包含直球在內他使用多達4種球，主要變化球為指叉球，另外還投了卡特球與1顆橫掃滑球（Sweeper），是轉隊至今代表作。

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金鶯在8局歐赫恩（Ryan O'Hearn）面對左投史壯姆（Matt Strahm）敲出一發超前陽春砲。9下金鶯派出卡諾登板關門，但他遭到史托特（Bryson Stott）敲出二壘安打救援失敗，也讓藤浪的勝投飛掉，接著卡諾再被瑞爾穆托（J.T. Realmuto）敲安，波姆敲出再見安打，費城人以4：3逆轉金鶯，系列賽扳回一城。

Bryce Harper was MOVIN to tie it up before the Alec Bohm walk off



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