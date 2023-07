MLB》藤浪晉太郎2局好投無用！ 費城人向王者金鶯說再見（影音）

Put the word out there pic.twitter.com/IGZlteSyN8

〔體育中心/綜合報導〕費城人今天在主場迎戰金鶯,兩隊在前6局以2:2戰平,金鶯雖然在8局取得超前分,但卡諾(Yennier Cano)9下救援失敗還砸了藤浪晉太郎的勝投,最終費城人波姆(Alec Bohm)敲出再見安打,幫助費城人以4:3逆轉奪勝。

費城人波姆再見安打幫助球隊逆轉金鶯。(今日美國)

金鶯先發吉布森(Kyle Gibson)今天面對老東家,繳出6局失2分的優質先發,僅在3下被菜鳥羅哈斯(Johan Rojas)敲安掉分,6下被哈波(Bryce Harper)敲出陽春砲無關勝敗。費城人先發沃克(Taijuan Walker)繳出5.2局失2分的表現。

請繼續往下閱讀...

金鶯在7局派出藤浪晉太郎登板,他揮別前兩戰都掉分的陰霾,主投2局用21球沒有被敲安,無失分也沒有保送,還送出3次三振,最快球速來到100.3英哩,此役包含直球在內他使用多達4種球,主要變化球為指叉球,另外還投了卡特球與1顆橫掃滑球(Sweeper),是轉隊至今代表作。

金鶯在8局歐赫恩(Ryan O'Hearn)面對左投史壯姆(Matt Strahm)敲出一發超前陽春砲。9下金鶯派出卡諾登板關門,但他遭到史托特(Bryson Stott)敲出二壘安打救援失敗,也讓藤浪的勝投飛掉,接著卡諾再被瑞爾穆托(J.T. Realmuto)敲安,波姆敲出再見安打,費城人以4:3逆轉金鶯,系列賽扳回一城。

Bryce Harper was MOVIN to tie it up before the Alec Bohm walk off



(via @MLB)pic.twitter.com/MnOd7CKgte