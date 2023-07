張育成盜壘成功。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕紅襪隊台灣好手張育成今天擔任先發第九棒游擊手,張育成跑出本季第3盜、生涯第4盜出爐,並列旅美台灣選手最多。紅襪隊打完前6局,目前以5比1領先。

張育成面對勇士強投摩頓(Charlie Morton),首打席敲中外野平飛球被接殺,第二打席選到保送後,張育成盜上二壘,並趁勇士捕手莫菲(Sean Murphy)發生暴傳,讓張育成一口氣上三壘。接著紅襪杜蘭(Jarren Duran)敲適時安打,讓張育成回來得分。

請繼續往下閱讀...

張育成在第三打席面對勇士投手湯肯(Michael Tonkin),擊出左外野一壘安打,帶有1分打點。

張育成目前生涯跑出4次盜壘成功,追平胡金龍生涯4盜紀錄,未來有望刷新台將最多盜壘紀錄。

Yu Chang has 17 RBI in his last 20 games. pic.twitter.com/6RylRTKRJA