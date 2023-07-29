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MLB》大谷翔平滿壘被代打原因出爐 主帥曝：兩條腿都抽筋了...

2023/07/29 10:21

大谷翔平連續兩場比賽都因為抽筋被提前換下場。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平昨天與老虎的雙重戰G1完投完封後在G2單場雙響砲，今天對藍鳥一戰更是首打席就敲出全壘打，連3打席開轟，不過卻在9局滿壘時被代打退場，賽後記者也透露是因為他的腳抽筋了。

大谷翔平在昨天G2就在最後一個打席時扶著自己的腰退場，隨後也被代打，今天賽前天使總教練奈文（Phil Nevin）就表示，當時大谷翔平是抽筋。

不過今天大谷翔平依舊先發上陣，他在首打席敲出賽季第39轟，第二打席被三振，第三打席他面對外角球敲安，然後在第四打席敲出強勁滾地球出局，而在9上滿壘輪到他打擊時，卻被史蒂芬尼克（Michael Stefanic）給代打，終場天使也以1：4不敵藍鳥輸球。

賽後《The Athletic》天使隨隊記者布拉姆（Sam Blum）引述總教練奈文的說法表示，大谷翔平在最後一個打席的時候出現抽筋的現象，因此才會在關鍵時刻被換下場。佛列契（Jeff Fletcher）更指出，大谷翔平兩條腿都抽筋了，預計明天會進行評估。但奈文認為大谷翔平並不會因此進入傷病名單。

大谷翔平連續兩場比賽都因為同樣的原因提前退場，這也將會成為天使競逐季後賽的隱憂。

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