MLB》經常請吃飯的暖心大哥 柳賢振在藍鳥隊的影響力

柳賢振。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥左投柳賢振即將回歸賽場，在經歷韌帶置換手術後復健的這段期間，他雖未能在場上幫助球隊，卻仍發揮領袖特質、照顧及關心隊友。

南韓文化重視長幼順序，職場強調前後輩文化，在球場上亦然，也就是台灣所謂的「學長學弟制」，後輩都要稱前輩一聲「형（大哥之意）」。

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後輩尊敬前輩、前輩同樣也要照顧後輩，大聯盟官網報導，柳賢振之於藍鳥隊的年輕選手不僅是導師角色，也有別於一般傳統的球隊領導者，「講白一點，他就是他們的大哥。」

復健期間，柳賢振大部分待在藍鳥佛羅里達的球員發展基地，除了每天專注於該完成的菜單外，也適時提供後輩必要的協助，其中一人就是今年開季表現不佳被下放小聯盟的馬諾亞（Alek Manoah）。

「他什麼都經歷過了，這項運動無論是身體上或心理上會遇到的問題，他都見識過了，」25歲的馬諾亞說，當被下放至佛羅里達時，幸好有柳賢振一起調整，還可以有個伴出去共進晚餐、互訴心事，「階級是他們文化裡的一部分，大哥通常會請吃晚餐、教你很多事。」

另一強投高斯曼（Kevin Gausman）也說，柳賢振個性活潑有趣，「他其實比想像中會更多英文，常常帶我們去吃韓國烤肉，他很喜歡跟我們分享韓國文化。」

不過韓國文化到了美國，免不了混雜一點美式風格，比如彼此熟稔之後，馬諾亞就時常挑戰「大哥」的權威，比如在置物櫃前擦身時，柳賢振用手肘碰了小老弟一下，他也很快就反擊回去。「我知道這些階級結構，所以有時候就會故意不遵守，」馬諾亞打趣表示，「我故意這麼做的時候，他就會露出『你其實知道嘛』的表情。」

在經歷生涯第二次TJ手術後，柳賢振近日即將回歸，預計將於下週三於主場迎戰金鶯的比賽，迎來傷癒復出的第一次先發登板。

柳賢振。（資料照，法新社）

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