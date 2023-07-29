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MLB》相隔52年再創鬼神紀錄 費城人名將讚大谷翔平「怪胎」

2023/07/29 10:44

大谷翔平。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕時間倒回1971年，費城人強投懷斯（Rick Wise）面對紅人投出無安打比賽，還加碼單場雙響砲。相隔52年後，天使二刀流巨星大谷翔平在昨天面對老虎的雙重賽，首戰繳出1安打完投完封勝，第二場上演單場雙響砲，這讓現年77歲的老懷斯，也不禁讚嘆起這位新世代傳奇球星。

身為大聯盟史上唯一能在單場投出無安打，又上演雙響砲的球員，懷斯對於大谷昨天的表現感到驚艷，「我打開電視，在新聞跑馬燈看到大谷所辦到的成就，這就是為什麼他們發明了怪胎（freak）這個字的原因。」

大谷昨天首戰用111球完投9局，僅被敲1安，另有3保送，飆出8K完封老虎打線；第二戰對老虎投手曼寧（Matt Manning）連兩打席開轟，成為史上第二位同日投出1安打完投完封，並擊出兩支全壘打的球員。其鬼神表現也讓懷斯憶起當年勇，他對自己的成就仍感自豪，但他也很清楚這星球上只有另一個人能再做到這點。

「人們都對我說，沒有人可以再辦到了，特別是現在美聯和國聯都採用指定打擊，但我告訴他們，總有一天會有人再度達成這項紀錄。」懷斯說道，並盛讚大谷，「他（大谷）在雙重賽中做到了，他投完整場比賽，幾分鐘後的第二戰又打出兩支全壘打，他的力量令人難以置信。」

大谷所締造的成就可能無法完全媲美懷斯，不過仍是大聯盟史上相當偉大的一天。對此懷斯露出一抹微笑，幽默說道：「大谷度過了精采的一天，但他是在兩場比賽內辦到的，我只花一場就辦到了！」

懷斯。（資料照，法新社）

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