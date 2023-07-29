MiLB》林昱珉上2A三振功力依舊！ 5局猛飆8K無關勝敗

林昱珉。（資料照，圖片取自小聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇20歲台灣小將林昱珉今天在2A對陣運動家的比賽，雖然單場失掉4分寫下2A新高，也是首度沒有投出優質先發，不過仍展現優異的三振功力，單場飆出8K，最終無關勝敗。

林昱珉在首局被敲安後連飆3K，次局因為保送與二壘安打失掉首分，3局投出三上三下飆1K，4局飆出2K無失分，不過在5局林昱珉遭遇亂流，他先被敲安後投出四壞保送再被敲安形成滿壘，滿壘後他被溫克勒（Jack Winkler）敲出左外野方向清壘的二壘安打，一口氣失掉3分，接著林昱珉回穩連續解決掉3人，完成今天投球工作。

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林昱珉退場時球隊仍以8：4領先，不過接手的牛棚大放火，6、7局皆失掉3分救援失敗，終場運動家以10：9逆轉響尾蛇奪勝。

林昱珉今天主投5局共用94球，送出4次四壞保送與8次三振，被打5支安打，失掉4分都是責失分，賽後防禦率上升到3.00，目前在2A共3場先發拿下2勝0敗，K/9值是優異的11.00。

同樣也是效力2A的海盜鄭宗哲今天3打數有一支二壘安打，打擊率上升到2成35。

高階1A費城人的李灝宇3打數1安打，選到2次四壞保送共三度上壘打回1分打點，打擊率上升到2成82。高階1A海盜先發投手陳柏毓主投4局失掉3分（2自責分），送出5次三振、3次四壞保送，防禦率4.12。高階1A藍鳥的林家正2打數無安打，打擊率2成15。

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