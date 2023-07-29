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MLB》轉隊首戰就有大谷開轟助陣 吉歐里多「一抹微笑」引熱議

2023/07/29 10:42

剛交易至天使的吉歐里多（左），在1局見證大谷開轟後的「一抹微笑」，引發網路熱議。（取自網路）

〔記者倪婉君／綜合報導〕剛交易至天使的29歲右投吉歐里多，今天披上天使球衣的先發首戰就見證「神隊友」大谷翔平在首局開轟，而大谷回到休息室後一屁股坐在他身旁，也可見到這位前白襪強投露出一抹微笑，不但引發網路熱議，就連《運動畫刊》網站都拿來報導。

前兩季在白襪都分別繳出11勝的吉歐里多，還曾在2020年投出無安打比賽，他被交易到天使後，就立刻進入先發輪值，今天擔任對藍鳥的先發投手。只可惜吉歐里多投5.1局就被敲6安（含2轟）失3分，終場天使1：4輸球，他吞下本季第7敗，也是轉戰天使的首敗。

不過吉歐里多仍感受到和大谷當隊友的美好，在首局上就在休息室直擊大谷轟出本季第39轟，而當大谷回到休息室坐下時，剛好就坐在吉歐里多身旁，而吉歐里多帶著笑容看向大谷的表情，立刻成為網友討論焦點。

《運動畫刊》還以「大谷新隊友完美詮釋球迷看到大谷壯舉的感受」為題發文，並引用推特上網友替這個表情下的註解，像是「這傢伙現在真的是我的隊友了嗎？」、「吉歐里多的表情完美道出他的大谷體驗，那就是歡喜、懷疑、幸福、欣賞」、「在雙重戰完封後又雙響砲的人現在首打席開轟，吉歐里多的微笑道出一切。」

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