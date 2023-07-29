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體育 競技運動 羽球

日本賽》真的是幸運地！李洋／王齊麟扳倒世界第1 勇闖冠軍賽

2023/07/29 11:01

李洋／王齊麟晉級冠軍賽。（Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕日本真的是幸運地！台灣「黃金男雙」李洋／王齊麟今天在超級750系列日本羽球公開賽，以21：19、21：10力退世界排名第1的印尼強敵阿爾弗蘭（Fajar Alfian）／阿利安托（Muhammad Rian Ardianto），勇闖男雙冠軍賽。

在2年前東京奧運奪金的李洋／王齊麟，如今回到日本出賽，從16強先打敗世界排名第6的馬來西亞強敵王耀新／張御宇，昨日8強又以21：15、23：25、21：16扳倒世界排名第2的印度組合蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）／謝提（Chirag Shetty），收下兩人合拍以來首張BWF超級750等級賽事4強門票。

世界排名18的李洋／王齊麟過去面對阿爾弗蘭／阿利安托5場僅贏得1勝，近一次過招為2022年的印尼大師賽，當時也是直落二吞下敗仗。今日雙方於日本狹路相逢，麟洋配在首局一路領先，最多更是領先7分，不過印尼組合一度化解3個局點，追到19：20，但台灣組合有穩住並先下一城。

挾著先馳得點的氣勢，李洋／王齊麟在第二局氣勢更旺，一路壓制對手，從4：3領先下更是打出12：3攻勢，而印尼組合這局越打越慌亂，不僅出現發球失誤等，最後也因發球失誤誤事，麟洋配花36分鐘就以直落二挺進冠軍賽。

值得一提的是，李洋／王齊麟在2021年7月29日就是打入東京奧運男雙4強，成功寫下台灣男雙在奧運的新紀錄，如今也成功於日本重返BWF決賽，也是繼去年台北公開賽再度拿到爭冠資格，明日決賽對手將是日本小林優吾／保木卓朗、中國劉雨辰／歐烜屹之間的贏家。

李洋／王齊麟晉級冠軍賽。（Badminton Photo提供）

李洋／王齊麟晉級冠軍賽。（Badminton Photo提供）

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