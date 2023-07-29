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MLB》紅雀日裔強打單場雙響砲 小熊外野手驚天美技沒收再見轟（影音）

2023/07/29 11:59

塔克曼美技沒收再見轟。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕小熊客場續戰紅雀，日裔強打努特巴爾（Lars Nootbaar）今上演單場雙響砲，但仍難以支撐整條打線，加上小熊外野手塔克曼（Mike Tauchman）更演出精彩美技守備，幫助小熊力克紅雀，豪奪近期7連勝。

努特巴爾1局下就從小熊先發投手威斯奈斯基（Hayden Wesneski）手中敲出左、中外野方向陽春砲，3局下又扛出右外野大牆形成陽春砲，本季第9、第10轟接連出爐，幫助紅雀取得2：0領先優勢。

努特巴爾。（美聯社）

不過小熊在5局上靠著威斯頓（Patrick Wisdom）陽春砲還以顏色，僅剩1分落後，6局上史萬森（Dansby Swanson）先打出高飛犧牲打，隨後曼西尼（Trey Mancini）又從紅雀先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）手中敲出帶有打點的一壘安打，小熊以3：2逆轉。

紅雀攻勢靜悄悄到9局下，康崔拉斯（Willson Contreras）與歐尼爾（Tyler O'Neill）接連安打攻占一、二壘，下一棒多諾文（Brendan Donovan）敲出雙殺，卻也將康崔拉斯送三壘得分大門口。

紅雀這時啟用伯萊森（Alec Burleson）代打，他逮中小熊終結者阿佐雷（Adbert Alzolay）的偏高速球，擊成中外野深遠飛球，眼看就要飛出牆外，小熊中外野手塔克曼硬是靠牆起跳將球接殺，沒收這支再見2分砲，小熊終場以3：2險險勝紅雀，收下7連勝。

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