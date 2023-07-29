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世大運》第一面獎牌出爐！武術好手孫家閎摘太極劍銀牌

2023/07/29 11:29

台灣武術好手孫家閎今天在成都世大運男子太極劍，拿下9.710分收下銀牌。（大專體總提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣武術好手孫家閎今天在成都世大運男子太極劍，拿下9.710分收下銀牌，也是台灣代表團本屆首面獎牌。

孫家閎小時後因李連杰的電影迷上武術，高中就離鄉背井到中國學習，從完全沒有武術底子到能輕鬆劈腿，做出高難度的動作，是同儕眼中的練武奇才，甚至還到中國拜師學藝。

孫家閎在2018年雅加達亞運和獎牌失之交臂，但他沒放棄，持續在精進自己的能力，在世大運前也到中國移地訓練，提前適應氣候、飲食，讓他這次出賽比較不用擔心外在因素。

如今在成都成功收下銀牌，也增添拚戰9月杭州亞運的信心。香港好手許得恩以9.726分摘金、銅牌則是日本蝦名冬馬的9.666分。對於現場觀眾的熱烈歡呼，孫家閎表示，「我內心很感動，謝謝大家的支持與愛戴。」

台灣隊今日有不少選手開始出賽，獎牌由武術率先開張，下午則有重頭戲東京奧運男子柔道60公斤級銀牌「柔道男神」楊勇緯，他也被視為本屆的奪金大熱門。

台灣武術好手孫家閎今天在成都世大運男子太極劍，拿下9.710分收下銀牌。（大專體總提供）

台灣武術好手孫家閎今天在成都世大運男子太極劍，拿下9.710分收下銀牌。（大專體總提供）

台灣武術好手孫家閎（左）今天在成都世大運男子太極劍，拿下9.710分收下銀牌。（大專體總提供）

台灣武術好手孫家閎今天在成都世大運男子太極劍，拿下9.710分收下銀牌。（大專體總提供）

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