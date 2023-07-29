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MLB》再見滿貫彈！惠特砲轟最狂火球男 寫史上第三人紀錄（影音）

2023/07/29 11:55

皇家惠特對雙城火球男杜蘭敲出再見滿貫彈。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕在美聯中區墊底的皇家今天對陣美中龍頭雙城，皇家終結者巴洛（Scott Barlow）在9局救援失敗，不過10下惠特（Bobby Witt Jr.）對雙城火球男杜蘭（Jhoan Duran）敲出再見滿貫砲，助隊以8：5擊敗雙城。

皇家年輕先發「歌手」辛格（Brady Singer）今天主投5局飆出10K僅失2分，雙城先發葛雷（Sonny Gray）主投6局失3分優質先發，皇家在8局打完仍4：2領先雙城。不過9上皇家派出巴洛登板關門，他卻因控球失準搞到滿壘局面，再被波蘭柯（Jorge Polanco）敲出安打追平比數，9下皇家也沒有分數進帳，兩隊因此進入延長賽。

10上雙城法默（Kyle Farmer）敲出適時安打為球隊打下超前分，10下雙城派出本季直球均速最快的杜蘭登板關門，然而他卻在三振首名打者後，連續投出2次四壞保送擠成滿壘。在滿壘面對惠特投到2好3壞滿球數，杜蘭投出一顆內角101.8英哩的壞球，想不到惠特硬是將球拉到左外野方向，形成一發再見滿貫砲，幫助球隊以8：5逆轉贏球，杜蘭也吞下本季第5敗，與第4次救援失敗。

惠特生涯第一支再見安打就發再見滿貫彈，他也成為自2015年《Statcast》啟用以來，第三位面對100英哩以上的火球敲出再見轟的球員，前兩人分別是2018年的坎德拉里歐（Jeimer Candelario）與2021年的勞瑞（Jed Lowrie）。

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