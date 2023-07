MLB》再見滿貫彈！惠特砲轟最狂火球男 寫史上第三人紀錄（影音）

皇家惠特對雙城火球男杜蘭敲出再見滿貫彈。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕在美聯中區墊底的皇家今天對陣美中龍頭雙城,皇家終結者巴洛(Scott Barlow)在9局救援失敗,不過10下惠特(Bobby Witt Jr.)對雙城火球男杜蘭(Jhoan Duran)敲出再見滿貫砲,助隊以8:5擊敗雙城。

皇家年輕先發「歌手」辛格(Brady Singer)今天主投5局飆出10K僅失2分,雙城先發葛雷(Sonny Gray)主投6局失3分優質先發,皇家在8局打完仍4:2領先雙城。不過9上皇家派出巴洛登板關門,他卻因控球失準搞到滿壘局面,再被波蘭柯(Jorge Polanco)敲出安打追平比數,9下皇家也沒有分數進帳,兩隊因此進入延長賽。

10上雙城法默(Kyle Farmer)敲出適時安打為球隊打下超前分,10下雙城派出本季直球均速最快的杜蘭登板關門,然而他卻在三振首名打者後,連續投出2次四壞保送擠成滿壘。在滿壘面對惠特投到2好3壞滿球數,杜蘭投出一顆內角101.8英哩的壞球,想不到惠特硬是將球拉到左外野方向,形成一發再見滿貫砲,幫助球隊以8:5逆轉贏球,杜蘭也吞下本季第5敗,與第4次救援失敗。

Bobby Witt Jr. had some grand ideas for his first career #Walkoff!



(MLB x @DairyQueen) pic.twitter.com/IZxgoa93Ay