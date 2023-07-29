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MLB》藤浪晉太郎好投獲主場球迷掌聲 金鶯再見轟氣走洋基（影音）

2023/07/29 12:38

〔體育中心／綜合報導〕日籍火球男藤浪晉太郎今迎來轉戰金鶯後的主場初登板，中繼上場化解壘上有人危機，以好投博得地主球迷掌聲，金鶯則在9局靠著桑坦德（Anthony Santander）的再見陽春砲，以1：0氣走洋基。

洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）此役主投7局僅被敲出3支安打、送出5次三振、沒有任何保送，防禦率下降至2.64，可惜隊友熄火、退場時無關勝負。

金鶯先發投手G.羅德里奎茲（Grayson Rodriguez ）前6局一樣力保未失，7局一出局被拉梅修（DJ LeMahieu）敲安後退場，藤浪晉太郎一上來雖先投出保送，但隨後讓貝德（Harrison Bader）敲出雙殺打，化解失分危機，金鶯球迷也起立給予掌聲。

兩隊一路僵持到第9局，9局下洋基推出坎利（Tommy Kahnle）登板，他雖解決狀元郎拉契曼（Adley Rutschman），但接著在球數落後情況下，一顆變速球被桑坦德逮中、形成中右外野方向陽春砲，金鶯終場就以1分差氣走同區勁敵，賽後63勝40敗續居美東龍頭。

藤浪晉太郎今天登板0.2局送出1次保送、未被敲安，賽後防禦率8.39，最快球速99.4英里（約160公里）。

傷癒回歸的洋基強打賈吉（Aaron Judge），今選到3次保送、1打數無安打。

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