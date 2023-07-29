竹縣中山國小赴日本宮崎縣棒球交流 切磋球技、開闊視野

新竹縣少棒隊本月26日前往日本與宮崎縣都城市少棒隊開啟棒球交流。（擷取自新竹縣政府官網）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣少棒隊自2011年起，前往日本與宮崎縣都城市少棒隊開啟棒球交流，雙方持續互訪多次，由於武漢肺炎睽違3年，本月26日再度赴日，展開為期5天的棒球交流賽及教育文化體驗。

竹縣少棒隊26日由縣府教育局長楊郡慈帶領，第五次赴日棒球交流，由都城巿運動少年團本部長星原透先生及外交部福岡辦事處長陳俊銘接待，切磋球技，並參訪當地最大的沖水小學，與日本教育人員面對面互動。

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教育局表示，賽事第一天由星原透及楊郡慈擔任開球嘉賓，隨後小將們進行兩場比賽，首場16:4，第二場7:7。下午賽事結束後，全體拜訪都城巿政府，受到都城市吉永副巿長熱烈歡迎。雙方互贈禮品，還與都城市吉祥物同樂合影，度過了難忘的一天。

第二天賽事，在炙熱的豔陽下進行了四場激戰，對小將們是場辛苦的硬仗，除了比拼球技，更是體能的大考驗，第一場7:1，第二場9:8，第三場22:8，第四場5:5，兩天合計6場比賽，4勝2平局，充分展現平日累積的訓練效力，績優表現深獲日方好評，也為中日棒球交流活動畫下完美句點。

新竹縣長楊文科表示，縣內有6支少棒隊伍關西國小、大同國小、中山國小、五峰國小、上舘國小及六家國小，其中，中山國小少棒球隊表現突出，拿下2022年竹東鎮長盃暨TOTO盃選拔賽冠軍、2022年華南金控盃全國少棒錦標賽亞軍、2022年第五屆西門盃全國少棒錦標賽冠軍、2023年華南金控盃全國少棒錦標賽亞軍，期許他們透過交流吸取經驗，再創佳績。

教育局指出，透過棒球交流活動，增進中日兩國情誼，除讓棒球小將開闊國際視野、體驗雙語環境，也成為新竹縣棒球活動的特色之一。

新竹縣少棒隊與日本宮崎縣都城市少棒隊切磋球技。（擷取自新竹縣政府官網）

新竹縣少棒隊赴日與宮崎縣都城市少棒隊交流，雙方互贈禮品，還與都城市吉祥物同樂合影。（擷取自新竹縣政府官網）

新竹縣少棒隊赴日與宮崎縣都城市少棒隊，展開為期5天的棒球交流賽及教育文化體驗。（擷取自新竹縣政府官網）

新竹縣少棒隊26日由縣府教育局長楊郡慈（左）帶領赴日本棒球交流，由都城巿運動少年團本部長星原透先生（右）熱情接待。（擷取自新竹縣政府官網）

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