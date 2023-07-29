MLB》張育成基本功助隊友打回保險分！紅襪險勝巨人收5連勝

紅襪收下5連勝。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今作客踢館巨人，我國好手張育成繼續先發打第九棒、鎮守游擊大關，儘管今天2打數沒有出現安打，但在比賽後段成功執行關鍵犧牲觸擊，更幫助隊友打回保險分，終場紅襪也以1分之差扳倒巨人，喜收5連勝。

紅襪今對決巨人王牌韋伯（Logan Webb），2局上近況火燙的卡薩斯（Triston Casas）擊出中外野深遠的場地二壘安打，幫助紅襪先馳得點；5局上卡薩斯又發威，逮中韋伯的失投伸卡球，扛出左外野方向陽春砲，助隊取得2：0領先。

請繼續往下閱讀...

卡薩斯。（美聯社）

紅襪先發投手克勞佛（Kutter Crawford）今表現出色，前5局力保未失，直到6局下面對巨人大物盧錫亞諾（Marco Luciano），被他擊出三壘強勁滾地球形成內野安打，生涯首安出爐，隨後克勞佛發生暴投讓盧錫亞諾上二壘，又被康佛托（Michael Conforto）擊出一壘安打失分，紅襪2出局後換上柏納帝諾（Brennan Bernardino）止血，他也成功抓下該局第3個出局數。

8局上王康納（Connor Wong）率先敲安上一壘，打擊輪到前2打數未敲安的張育成，他受教練團指示，一上場就擺出短棒，成功護送王康納上二壘。巨人這時將韋伯換下場，由羅傑斯（Taylor Rogers）登板，紅襪見招拆招啟用瑞福斯奈德（Rob Refsnyder）代打，也收到良好成效，他擊出左外野強勁滾地安打，讓王康納回本壘得到保險分，紅襪3：1領先。

張育成的犧牲觸擊至關重要，因為該局下巨人佩德森（Joc Pederson）從紅襪投手馬丁（Chris Martin）手中敲出陽春砲，一下子又將比分追近為1分差。9局下紅襪派出明星終結者簡森（Kenley Jansen）關門，他乾淨俐落抓下3個出局數，還飆出2次三振，終場紅襪3：2險勝巨人，收下近期5連勝。

張育成今3局上迎來首打席，擊成捕手軟弱滾地出局，5局上1出局一壘有人，打出二壘方向強勁滾地出局，擊球初速96英里（154公里），8局上扮演關鍵角色，短打護送隊友上得點圈。張育成此役2打數0安打，賽後打擊率降至1成67。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法