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U12世界盃》美國隊火力全開！43：1創賽史最狂紀錄擊敗紐西蘭

2023/07/29 14:05

美國以43：1痛宰紐西蘭，創賽史最大分差。（圖片取自WBSC官網）

〔記者林宥辰／台南報導〕U12世界盃預賽，衛冕軍美國隊陣容不比上屆差，首戰紐西蘭就大展長打火力，全場擊出5轟、24支安打，終場43:1擊敗紐西蘭隊，預賽首勝告捷，且得分和勝分差都創賽會紀錄。

美國隊火力不容小覷，2、3棒兩位身材高大的主力打者厄利（Tyler Early）和亨利（Leyland Henry Jr.）都開轟，捕手布萊恩．朱（Bryant Ju）3局上還上演單局雙響。光是3局上單局，美國隊就拿到20分，該半局打了大約半小時，紐西蘭隊中外野手還因來回奔波追球而中暑。

亨利（Leyland Henry Jr.）。（記者林宥辰攝）

美國隊總教練葛拉克（Troy Gerlach）說，選手們都展現出他們該做的，雖然實力有差距，大家仍照正常的方式打。談到這些打者，葛拉克說：「他們力量都很大，但也都有耐心、願意等球。我們的2、3棒也是兼具全壘打能力和選球耐心的打者。」

上屆U12因疫情延到去年，美國隊最終奪冠。葛拉克認為，今年這支球隊是另一支完全不同的隊伍，選手們不會因為上屆成績而有額外壓力。

開轟回壘的布萊恩朱，和隊友格勞斯致意。（記者林宥辰攝）

開轟回壘的布萊恩朱，和隊友格勞斯致意。（記者林宥辰攝）

開轟回壘的布萊恩朱，和隊友格勞斯致意。（記者林宥辰攝）

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