中職》明星賽登場警犬先安檢 樂天女孩李多慧現身粉絲嗨炸

樂天女孩李多慧（右）現身，粉絲嗨炸。（民眾提供）



〔記者許國楨／台中報導〕中職明星賽將於7月29、30日在台中洲際棒球場進行，今天下午以後就有球迷陸續湧入球場，一睹明星球員及心儀啦啦隊女孩風采，其中人氣破表的樂天女孩李多慧現身，粉絲更是嗨炸，警方除在賽前已派出警犬場內安檢，也規劃球場周邊道路的交通管控。

台中市第五分局表示，因預估明星賽滿滿人潮，因此已規劃球場周邊道路崇德十九路、四平路等路段管控，球場外立體停車場停滿時將管制車輛進入，建議民眾善用大眾運輸工具，或往周邊重劃區路邊車格停放，並提醒貴重財物隨身攜帶，勿放置於車內。

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而散場時對立體停車場車潮啟動分流機制加強疏散人車，請民眾務必依照現場警察及義交指揮，以利快速消化車流，保持交通順暢，另除中職明星賽外，尚有9月份「U18世界棒球錦標賽」及12月份「亞洲棒球錦標賽」等國際賽事將在洲際棒球場舉行，該分局均加派警力維持交通秩序，維安層級也將採國際級賽事安維模式，出動警犬隊於球場開放前加強場內座位區安全，場內並設置警察志工服務站，讓熱情球迷能安心為球員加油。

第五分局表示，重要棒球賽事接連選在台中洲際棒球場舉辦，警方展現出國際大賽豐富的交管和維安經驗，球迷為場上奮力表現球員加油同時，也能為場外交管維安的波麗士加油，支持警察就是警方執法的強力後援。

球迷陸續湧入球場，一睹埸外心儀啦啦隊女孩風采。（民眾提供）

球迷陸續湧入球場，一睹心儀啦啦隊女孩風采。（民眾提供）

中職明星賽登場，警犬先進入場內安檢。（警方提供）



中職明星賽登場，警犬先進入場內安檢。（警方提供）



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