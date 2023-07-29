NFL》「生日快樂，你被釋出了！」包裝工小將被球團祝福後就丟飯碗

加文。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕綠灣包裝工線衛加文（Jonathan Garvin）今天度過他的24歲生日，然而這天卻一點也不值得紀念，因為今早包裝工官方推特才發文祝福他生日快樂，豈料3小時候球團就宣布將他釋出。

今美國東部時間早上8點53分，包裝工球團在推特上發文祝福加文24歲生日快樂，圖片中的加文臉上還掛著燦爛微笑。很不幸的，這份祝福所帶來的溫暖相當短暫，約莫3小時後的11點52分，包裝工就宣布加文遭到釋出。

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根據包裝工隨隊記者伍德（Ryan Wood）報導，總教練拉夫洛（Matt LaFleur）在接受媒體採訪時，透露加文已經遭到球團釋出，且包裝工在休季的各種訓練與活動，加文大多也未參與其中。

畢業於邁阿密大學的加文，於2020年選秀上第七輪第242順位被包裝工選中，在過去的幾個賽季中一直擔任包裝工的替補防守鋒線。 在包裝工的3個球季，加文總共累積32次擒抱、1.5次擒殺和1次TFL（Tackle For Loss，擒抱後使對手碼數倒退）。

An awkward blunder for the @packers



• This morning they wished OLB Jonathan Garvin Happy Birthday.

—A few hours later they released him.



They have since deleted his Happy Birthday wish. pic.twitter.com/x76X38Sn8X — NFL Notifications （@NFLNotify） July 28, 2023

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