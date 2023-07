NFL》「生日快樂，你被釋出了！」包裝工小將被球團祝福後就丟飯碗

加文。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕綠灣包裝工線衛加文(Jonathan Garvin)今天度過他的24歲生日,然而這天卻一點也不值得紀念,因為今早包裝工官方推特才發文祝福他生日快樂,豈料3小時候球團就宣布將他釋出。

今美國東部時間早上8點53分,包裝工球團在推特上發文祝福加文24歲生日快樂,圖片中的加文臉上還掛著燦爛微笑。很不幸的,這份祝福所帶來的溫暖相當短暫,約莫3小時後的11點52分,包裝工就宣布加文遭到釋出。

根據包裝工隨隊記者伍德(Ryan Wood)報導,總教練拉夫洛(Matt LaFleur)在接受媒體採訪時,透露加文已經遭到球團釋出,且包裝工在休季的各種訓練與活動,加文大多也未參與其中。

畢業於邁阿密大學的加文,於2020年選秀上第七輪第242順位被包裝工選中,在過去的幾個賽季中一直擔任包裝工的替補防守鋒線。 在包裝工的3個球季,加文總共累積32次擒抱、1.5次擒殺和1次TFL(Tackle For Loss,擒抱後使對手碼數倒退)。

An awkward blunder for the @packers



• This morning they wished OLB Jonathan Garvin Happy Birthday.

—A few hours later they released him.



They have since deleted his Happy Birthday wish. pic.twitter.com/x76X38Sn8X