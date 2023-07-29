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日本賽》戴資穎不敵準球后安洗瑩 無緣挺進週日決賽

2023/07/29 15:18

戴資穎。（Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名第4的戴資穎今日在超級750系列日本羽球公開賽，以17：21、12：21不敵6冠在手、下週成為新科球后的南韓名將安洗瑩，吞下對戰4連敗，無緣決賽。

2012年日本賽奪冠的戴資穎，昨以21：12、21：19擊敗世界排名第9的中國韓悅，搶下對戰3連勝。

本季參賽至少4強起跳的安洗瑩，在8強賽以21：19、21：10輕取泰國一姊依瑟儂，收下對戰5連勝。戴資穎上週南韓公開賽決賽不敵安洗瑩，並吞下對戰3連敗，生涯對戰處於2勝7敗劣勢，今日能否做出突破，值得關注。

戴資穎。（Badminton Photo提供）

戴資穎本季在亞洲錦標賽決賽擊敗安洗瑩，而今日開賽獲得好的開始，因向來穩定的安洗瑩發生較多失誤，小戴拿著11：4領先進入技術暫停。不過，安洗瑩暫停後開始急起直追，戴資穎則是求好心切出現較多失誤，安洗瑩不僅追平更一舉超前，以一波17：6攻勢逆轉先下一城。

戴資穎在第二局持續跟對手鏖戰，只是無法找到突破的方法，尤其暫停後更是連續丟分，最終就以直落二吞下敗仗，也是對戰的4連敗。小戴接下來將返台休息，備戰8月於丹麥登場的世界錦標賽。

戴資穎。（Badminton Photo提供）

戴資穎。（Badminton Photo提供）

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