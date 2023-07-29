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中職》「不是只有這場比賽」 肯特還原與隊友衝突狀況

2023/07/29 15:36

肯特。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕富邦悍將洋投肯特在21日比賽中，第5局因二壘手葉子霆發生「火車過山洞」失誤，導致球隊多掉2分，葉子霆發生離譜失誤當下，肯特相當不滿，不但在場上吐出疑似F開頭的英文國罵，更在換局下場後與隊友爆發激烈的口角衝突，所幸未上演全武行。

由於江少慶受傷，肯特因此遞補參加明星賽，對於上週與隊友的衝突，肯特解釋，「當下雙方都有不滿的情緒，當然，不是只有這一場比賽而已，開季至今我想把自己的想法講出來，可能言語比較激烈，但沒有動手，講完之後隊友有制止我。」

肯特強調，一支球隊每個人都想贏球，希望把每個細節做好，現在大家想要贏得下半季冠軍，這種討論可以適時地出現。

事過境遷，肯特認為，很多爭執在場上、場下都會發生，身為職業選手，比賽結束大家就會把情緒都放下，冷靜過後再討論下次會怎麼做會更好，畢竟大家都是大人了，把話講開，放下負面情緒，這會是好的互動。

肯特表示，大家想贏本來就會有一些討論，當然，也會有意見分歧或激烈討論，只要大家坐下來好好談，一起往正確的方向走，球隊就有比較大的機會贏球。

首次參加中職明星賽，肯特說，他參加過多次明星賽，包括大學和小聯盟紅襪2A時期，以規模來說，這次是他參加過最大型的明星賽，很興奮能參與，希望能享受這段過程。

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