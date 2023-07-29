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MLB》不滿直接對決大谷、向教頭爆粗口 藍鳥球星解釋原因

2023/07/29 16:29

大谷翔平。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊日本球星大谷翔平今天首打席就開轟，這是他連三打席都擊出全壘打，讓藍鳥球星查普曼（Matt Chapman）回到休息室，氣得對著自家總教練施奈德（John Schneider）開噴，但天使隊最後仍以1比4輸球。查普曼賽後僅說，那只是一時情緒激動。

大谷翔平首局面對藍鳥強投高斯曼（Kevin Gausman），就擊出右外野陽春砲，本季第39轟出爐，這一轟的擊球初速為103.5英里，飛行距離為397英尺，讓「打者翔平」持續獨居大聯盟全壘打王。

查普曼回休息室後，被轉播單位拍到，他質問自家總教練施奈德，「為何我們要投給他打？這隊他X的就只有他能打。」

今天有擊出一發陽春砲的查普曼，賽後對此解釋，「這只是每個人都充滿競爭心態，渴望贏得棒球比賽。這只是一時情緒激動，關於說了什麼以及原因，我只會保留在我們之間。」

「我每天都全力以赴，我想要贏球，有時候我會變得很激動，顯然，我認為有更好的處理方式，但有時候你會陷入情緒，感到有點沮喪，就我個人而言，我可能要處理得更好，但出發點是好的，我有競爭心態，想贏得棒球比賽，這不是什麼負面的事情，只是有時候我會比較激動。」

藍鳥球星查普曼。（今日美國）

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