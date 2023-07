MLB》不滿直接對決大谷、向教頭爆粗口 藍鳥球星解釋原因

大谷翔平。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕天使隊日本球星大谷翔平今天首打席就開轟,這是他連三打席都擊出全壘打,讓藍鳥球星查普曼(Matt Chapman)回到休息室,氣得對著自家總教練施奈德(John Schneider)開噴,但天使隊最後仍以1比4輸球。查普曼賽後僅說,那只是一時情緒激動。

大谷翔平首局面對藍鳥強投高斯曼(Kevin Gausman),就擊出右外野陽春砲,本季第39轟出爐,這一轟的擊球初速為103.5英里,飛行距離為397英尺,讓「打者翔平」持續獨居大聯盟全壘打王。

查普曼回休息室後,被轉播單位拍到,他質問自家總教練施奈德,「為何我們要投給他打?這隊他X的就只有他能打。」

今天有擊出一發陽春砲的查普曼,賽後對此解釋,「這只是每個人都充滿競爭心態,渴望贏得棒球比賽。這只是一時情緒激動,關於說了什麼以及原因,我只會保留在我們之間。」

「我每天都全力以赴,我想要贏球,有時候我會變得很激動,顯然,我認為有更好的處理方式,但有時候你會陷入情緒,感到有點沮喪,就我個人而言,我可能要處理得更好,但出發點是好的,我有競爭心態,想贏得棒球比賽,這不是什麼負面的事情,只是有時候我會比較激動。」

