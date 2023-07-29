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金恩盃》盧曼琳、詹皓晴建功！台灣逆轉紐西蘭升亞大一級

2023/07/29 16:30

盧曼琳（左起）、詹皓晴壓軸女雙建功。（四維體育推廣教育基金會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023金恩盃女網團體亞洲／大洋洲區第二級賽事於吉隆坡落幕，傷兵滿營的台灣隊不但奮勇殺進升級賽，壓軸日更靠著18歲新星盧曼琳單打爆冷扳平，雙打她再與帶傷上陣的詹皓晴聯手搶勝，力助我國點數2 ：1驚險逆轉強敵紐西蘭，明年重返亞大區一級。

由於謝淑薇腳部舊傷未癒，首日女雙贏球後聽醫生建議休兵，加上李佩琪肩膀發炎，台灣隊5名球員到後來只剩3人能用，分組壓軸戰險勝香港，戰績4勝1負搶下對決紐西蘭門票。升級賽我國教練何智仁沒得選擇，繼續派出下月滿34歲的詹詠然扛起第1點單打，歷經96分鐘激戰，4 ：6、2 ：6不敵20歲後浪奧特琪（Jade Otway）。

無路可退第2點，盧曼琳大爆冷門，面對身高182公分且經驗豐富的「紐國一姊」羅莉芙（Erin Routliffe），矮了快20公分的寶島菜島以小搏大，緊守底線並以上旋球化解對手強攻，最終靠著速度與鬥志壓制對手，6 ：3、7：5勝出。

本屆第3次、也是連2天單打出賽的詹詠然身體不適，第3點改由年輕後輩盧曼琳再上，她與左大腿綁滿繃帶的詹皓晴聯手把關，90分鐘激鬥3度破發，6 ：3、6：3 力退羅莉芙／奧特琪，首度參與金恩盃就扮演奇兵的盧曼琳，也成為台灣隊此行奏捷的最大驚喜。

18歲盧曼琳面對強敵紐西蘭包辦2勝，榮膺贏球大功臣。（四維體育推廣教育基金會提供）

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