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世大運》右手痛！「柔道男神」楊勇緯無緣奪金 仍寫隊史男子最好成績

2023/07/29 16:57

成都世大運男子60公斤級，楊勇緯收下銀牌。（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕東京奧運柔道銀牌得主、「柔道男神」楊勇緯，今天在成都世大運男子60公斤級登場一路過關斬將勇闖金牌戰，但比賽中疑似傷到右手，還出現甩手動作，最終不敵日本好手中村太樹，無緣替台灣隊摘下本屆首金，銀牌仍是柔道隊史男子最佳成績。

台灣柔道隊歷屆世大運最佳成績為2009年王沁芳女子63公斤級金牌，男子選手沒有奪牌紀錄，楊勇緯這面銀牌已改寫個人最佳，也一舉刷新男子隊史在世大運的紀錄。

楊勇緯在2017年台北世大運拿下第5名，上屆拿坡里未參賽，這次二度出征大運，他在16強對上德國選手穆洛恩（Alessio Murrone）、8強出戰阿爾及利亞尤恩斯（BEN LARIBI Younes）都是輕鬆勝出。

關鍵4強戰，楊勇緯面對今年巴黎大滿貫銅牌得主、烏茲別克好手卡莫立丁（BAKHTIYOROV Kamoliddin），兩人一路激戰至黃金得分賽，楊勇緯率先搶下半勝勝出。

楊勇緯的金牌戰對手為日本21歲中村太樹，他是去年世界青少年柔道錦標賽金牌，這也是雙方首次在國際賽碰頭，楊勇緯開賽就用拿手寢技展開攻勢，可惜被對手脫困，還疑似在攻防階段傷到右手，出現甩手動作，最後正規賽結束前，中村在比賽尾聲以壓制拿到一本勝奪下金牌，楊勇緯拿到銀牌。

世大運今天全面開戰，台灣代表團首日有柔道楊勇緯進帳銀牌，還有男子武術孫家閎在太極劍的銀牌、林千禧女子長拳銅牌，射擊好手陳俞如在女子10公尺空氣手槍的銅牌，單日進帳2銀、2銅。

成都世大運男子60公斤級，楊勇緯收下銀牌。（大專體總提供）

成都世大運男子60公斤級，楊勇緯收下銀牌。（大專體總提供）

成都世大運男子60公斤級，楊勇緯收下銀牌。（大專體總提供）

成都世大運男子60公斤級，楊勇緯收下銀牌。（大專體總提供）

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