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世大運》好消息！台灣女籃戰勝7位逾180公分的斯洛伐克 確定晉8強

2023/07/29 17:11

台灣女籃擊敗斯洛伐克確定晉8強。（資料照，大專體總提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣女籃今天在成都世大運，禁區一姊林蝶無懼對方長人陣，繳出全方位數據，且球隊在第三節更是一鼓作氣翻轉戰局，最終以69：61打敗坐擁7位逾180公分長人的斯洛伐克，以2連勝篤定晉級8強。

台灣女籃首場遇上捷克，因太久沒遇到身材高大的東歐球隊，開賽有點慌了手腳，但眾將很快回神，主控彭曉彤更扛起進攻重任，攻下23分外帶7抄截、5助攻，台灣以81：75擊敗捷克。

遇上同樣具高度優勢的斯洛伐克，台灣女將上半場打完其實還落後2分，但第三節重新振作，單節24：12攻勢直接逆轉戰局，並在末節成功守成。台灣在B組拿下2連勝，也確定晉級8強，繼續朝奪獎牌之目標邁進。

世大運女籃球員林蝶。（資料照，大專體總提供）

台灣此仗表現最佳是180公分的林蝶，也是台灣WSBL的得分后、籃板后，這場就繳出17分、8籃板及6抄截，三屆元老羅蘋13分、5抄截及4助攻，黃柔甄10分，徐玉蓮9分、7助攻，至於前役獲勝功臣彭曉彤進帳7分、8籃板。值得一提的是，台灣隊此仗僅發生9失誤，但防守強度十足，逼得斯洛伐克出現27失誤，也成為贏球的關鍵。

斯洛伐克輸球後，再來將跟捷克爭取另一張8強門票，斯國此仗表現最佳是189公分的塞薇特麗柯娃（Sona Svetlikova）的20分、11籃板。

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