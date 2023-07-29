MLB》A-Rod再提大谷交易方案 紐媒諷：不明白大聯盟交易運作

大谷翔平。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟本季交易大限8月1日（美國時間）將至，天使隊決定不賣日本球星大谷翔平，全力拚季後賽。目前擔任球評的傳奇名將「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）近日上節目談到，如果他是天使隊，絕對會賣大谷翔平，並要換回多個選秀權。這番話讓《紐約郵報》在標題下直言，A-Rod仍不明白大聯盟的交易是如何運作的。

A-Rod近日上「The Bret Boone Podcast」的播客節目中表示，「我想這是我要考慮的，如果我是天使隊，我會想要得到一堆選秀權，充實我的農場系統。如果我是天使隊，我會說，你可以帶走大谷，但我也想給你一些我的爛合約。如果我能賣掉幾個、或是一個大的合約，把它們從帳上清除，重建我的農場系統。」

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此外，A-Rod曾提出把大谷翔平和「神鱒」楚奧特（Mike Trout）都交易出去，換來多名年輕好手的交易方案，認為若天使隊這樣做，5年內有機回奪冠。

但是，除了補償選秀等外，大聯盟基本上並未允許各隊交易選秀權，《紐約郵報》提到，A-Rod不是第一個搞混大聯盟選秀政策的人。美國體壇知名主持人考赫德（Colin Cowherd）也曾搞混大聯盟選秀權的運作，他當時稱用「5個首輪選秀權，最好的潛力新秀，第三好的潛力新人，以及兩名穩定的先發投手」，來交易大谷。

不過，天使隊日前決定不賣大谷翔平，並要當「買家」，全力拚季後賽，日前透過交易換來白襪明星投手吉歐里多（Lucas Giolito）、後援投手羅培茲（Reynaldo Lopez）。天使隊自從2014年之後，就再也沒有嘗過季後賽滋味。

「A-Rod」羅德里奎茲。（資料照，法新社）

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