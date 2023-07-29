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女足世界盃》巴西足球女比利能否再起？

2023/07/29 18:20

巴西瑪塔。（資料照，路透）

台灣運動醫學會前理事長葉文凌教授

2023世界杯女子足球賽，目前正如火如荼的進行中，固然，球王＂梅西＂在邁阿密國際隊也是神一般的表現，但女足世界杯撲天蓋地的爆發，仍然吸引更多人的目光。其中＂巴西女足隊＂的＂女比利＂，瑪塔，他以37高齡再復出，能否光芒四射，或者是如流星隕落，不只巴西人關心，所有人也關心。到底巴西的實力沒有人可以忽視，而＂女比利瑪塔＂更是關鍵中的關鍵。只是，大家心中都有一些疑慮，姑且不論年齡，瑪塔才接受過＂前十字韌帶重建手術＂，雖然也復健一年多，但真的可以嗎？

前十字韌帶受傷是一個很簡單，但也很困難的議題。有如一個深坑，永遠挖不到底。前十字韌帶和後十字韌帶，兩者形成連結股骨和脛骨的主要＂中軸＂結構。名字雖只有一字之差，但是兩者真的是天差地別。簡單的說，前十字韌帶斷裂不易癒合，而且會被吸收。所以斷了之後，大概九死一生，可以不手術者，鮮矣！而後十字韌帶斷裂則有一定癒合力。只是＂會好也不全＂，所以，一部份人立即知道，所以手術了。也許閣下二十年後才發現，但是軟骨、半月板已是十份悽慘，治療上是十分困難。但立即手術的人也是很辛苦，因為手術困難，有能力在一小時內完成雙股後十字韌帶重建手術的人，其實很少。花個七、八小時的大有人在。此時，肌肉損傷會達不可逆程度。恢復自是困難重重。

相對而言，前十字韌帶重建手術似乎更容易些。由早期的傳統手術，已進展至關節鏡手術。但也走了二十多年才塵埃落定。而手術的重點也由注重＂生物力學＂，慢慢轉變到關心＂生物癒合＂上。早期關心的是植入的肌腱放在那裡，放幾條，什麼角度放，要不要給予張力等。骨科醫師們瘋狂的追逐這些議題，今年單股，明年雙股，後來再來解剖重建，膝蓋中央部分玩完了，再回到週邊，前外側韌帶也繼後外側不穩定浮上檯面。大家又瘋狂的追逐，只是，這些議題當然很重要，但是十年、二十年過去了，我們看到的是，種進去的肌腱，不論是自己的、別人的、人工的，往往不見得會＂長成＂原來的韌帶。或是根本就沒有生長，只剩薄薄的一條。那請問，手術忙了半天，病人也辛苦了半天，到底為什麼？也許，＂韌帶的癒合＂才是最重要的。種進去的肌腱如何長的像韌帶，這才是真正的議題。

瑪塔的問題也是如此，如果他的前十字韌帶重建手術後，也長成自己的韌帶，則恢復可期，否則也就嘖嘖了。

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