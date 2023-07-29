WTT支線賽》5局大戰扳倒中國世青冠軍 劉馨尹首度闖進8強

劉馨尹在女單16強戰扳倒中國新秀石洵瑤，孤軍闖進8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕國泰女將劉馨尹今晚在2023年WTT哈維若夫支線賽女單16強戰，以3:2扳倒2016年世界青少年錦標賽女單冠軍中國石洵瑤，今年首度闖進8強。

世界排名97的劉馨尹，32強戰先以3:1擊退法國的洛伊蕾特，16強對決世界排名245的石洵瑤，前4局雙方以13:11、7:11、11:8、6:11平分秋色。決勝局，劉馨尹在10:2聽牌下連續錯過6個賽末點，被追到10:8，關鍵時刻她頂住壓力，在相持球大戰中拿下寶貴的1分，以11:8獲勝，8強將遭遇斯洛伐克女將庫庫可娃。

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世界排名384的陳映蓁，在32強戰以3:1力退世界排名54的中國好手李雅可，但在16強以1:3不敵塞爾維亞的盧普雷絲庫，無緣晉級8強。

世界排名72的合庫女將黃怡樺，32強戰和鄭先知鏖戰5局才以3:2脫困，但在16強以1:3遭世界排名112的烏克蘭削球女將哈波諾娃逆轉。

混雙賽事，18歲的高承睿和15歲的小師妹葉伊恬的組合，首輪以直落三解決林彥均/陳映蓁，8強戰對決60歲的盧森堡老將倪夏蓮和24歲馬拉丹諾維奇，高葉配在局數0:2落後下連追3局，3:2演出大逆轉，4強將對決斯洛伐克的皮斯提格/庫庫可娃。

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