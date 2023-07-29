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日職》被當「祭品」了？ 軟銀的「鷹之祭典」苦吞跨季11連敗

2023/07/29 20:32

（影片來源：太平洋聯盟TV）

〔體育中心／綜合報導〕軟銀鷹在每年例行舉辦的「鷹之祭典」活動，近年卻是一勝難求，軟銀今天在主場福岡巨蛋面對千葉羅德，全場敲出9支安打的軟銀比對手多1支，但僅拿到1分，最後軟銀以1比4輸球。軟銀本季的「鷹之祭典」活動至今是8場全敗、而且還吞下跨季11連敗。

羅德24歲快腿和田康士郎第3局從軟銀先發投手大關友久手中，擊出右外野陽春砲，這是和田康士郎在日職一軍的生涯首轟。和田康士郎是以2017年育成選秀會第一指名加盟羅德，他進入職業賽場6個賽季，合計打了280場、192個打席，才擊出生涯首轟。

羅德在第4局又靠石川慎吾的陽春彈追加1分，第6局羅德山口航輝擊出帶有2分打點的二壘安打，讓羅德一度有著4分領先。雖然軟銀在6局下追回1分，但最後仍以1比4輸球。

大關友久主投8局被敲8安，包含2轟，失掉4分，吞本季第6敗；羅德洋投卡斯提歐（Luis Felipe Castillo）主投5局無失分，收本季第2勝。羅德終結者益田直也後援1局被敲2安無失分，收下今年第26次救援成功，獨居太平洋聯盟救援排行榜首位。

軟銀明天將再戰羅德，這場也是今年「鷹之祭典」活動的最後一場比賽。

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