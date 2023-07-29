日職》宋家豪後援無失分 今井達也扮樂天殺手、27局無責失4戰全勝

宋家豪。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕樂天台灣好手宋家豪今天對戰西武後援1局無失分，防禦率降至3.38，吳念庭並未上場無緣對決。「樂天殺手」今井達也繳出7局6K無失分的優質先發，本季對上樂天27局無責失分，防禦率是完美的「0」，4戰全勝，率領西武終場以3：1贏球。

宋家豪在7局上登板後援，當時球隊以0：3落後，一上來先三振掉前3打席都上壘、單場雙安的佐藤龍世，但之後卻被洋砲麥金農（David MacKinnon）和外崎修汰連續敲出安打，所幸宋家豪及時回穩，與岸潤一郎纏鬥11球後讓他揮棒落空，長谷川信哉敲出中外野飛球出局，宋家豪順利化解一二壘有人的得點圈危機。

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總計宋家豪後援1局用29球，被敲2安無失分，賽後防禦率降至3.38，最快球速為146公里。

西武今天狂掃13支安打，愛斗和山野邊翔5局上的長打串連助隊先馳得點，麥金農滿壘適時敲出高飛犧牲打，打回第2分，愛斗第6局再敲出安打進帳1分打點，樂天雖然靠著游擊手村林一輝9局上的左外野陽春砲破蛋，但仍難挽頹勢，終場就以1：3輸球。

西武王牌投手今井達也繳出7局6K無失分的優質先發，收下本季第6勝，樂天左投辛島航主投4.1局失2分，苦吞本季第4敗。

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