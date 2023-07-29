U12世界盃》王聖穰再見內野安打！ 台灣擊敗日本旗開得勝

台灣隊王聖穰敲再見安打。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕U12世界盃，台灣隊首戰迎戰強敵日本隊，雙方鏖戰到延長賽突破僵局制才分出勝負。7局上，日本隊在突破僵局制僅得1分，7局下，王聖穰擊出再見內野安打，台灣隊3:2險勝。

雙方的首局，台灣隊先發投手邱亞恩和日本隊左投水野蒼介各送出2次三振，台灣隊捕手王羽翔還上演一次盜壘阻殺。

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2局上，日本隊開啟攻勢，和田健吾擊出二壘安打，三井蓮在下一打席接著敲安，形成一三壘有人，邱亞恩抓下第2個出局數之後，藪內雅也的滾地球造成台灣隊傳球失誤，日本隊先馳得點。

台灣隊先發投手邱亞恩。（記者李惠洲攝）

台灣隊反攻來得快，2局下，身為投手兼4棒的邱亞恩自己率先敲安，王羽翔、王聖穰連續安打，台灣隊靠著連3打席安打搶回追平分。不過，1出局後羅浩翰的平飛球被對方中外野手小栗明接殺，並形成雙殺守備。

4局上，台灣隊換投，邱亞恩移防一壘、投手換上葉壘，葉壘投出1次三振後，被三井蓮敲安，之後連續2次投手犯規，但該半局葉壘靠著製造滾地球跟牽制出局脫困，台灣隊未失分。

台灣隊3、4局都沒有敲安，5局下羅浩翰在兩出局後擊出二壘安打，但台灣隊後續沒能取分。

葉壘後援登板後投得穩定，日本隊雖靠著保送兩度上壘，但葉壘都能力保不失。

6局下，日本隊換投，由土屋春樹接替5局好投的先發投手水野蒼介。土屋春樹在隊友美技守備力挺下，投出三上三下，雙方進入延長賽突破僵局制。

突破僵局制7局上，日本隊壘上2位跑者盜壘，之後藪內雅也內野滾地球讓三壘跑者回壘得分，葉壘接著三振下1位打者，單局投出2三振。7局下，邱亞恩平飛球遭接殺，王羽翔擊出一壘方向滾地球，雖然出局，但三壘跑者高聖凱趁對方傳球失誤，衝回本壘搶下追平分，王聖穰接著擊出內野滾地球，對方二壘無法處理，形成再見比賽。

台灣隊王聖穰敲再見安打。（記者李惠洲攝）

台灣隊王聖穰敲再見安打。（記者李惠洲攝）

台灣隊王聖穰敲再見安打。（記者李惠洲攝）

台灣隊王聖穰敲再見安打。（記者李惠洲攝）

台灣隊先發投手邱亞恩。（記者李惠洲攝）

日本隊左投水野蒼介。（記者李惠洲攝）

台灣隊王聖穰敲再見安打。（記者李惠洲攝）

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