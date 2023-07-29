日本賽》力退中國世界第一「雅思組合」 日混雙連兩年闖決賽

日本混雙組合渡邊勇大／東野有紗。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級750系列的日本羽球公開賽，日本混雙組合渡邊勇大／東野有紗今天以21比18、21比17，直落二擊倒中國世界排名第一混雙「雅思組合」鄭思維／黃雅瓊，挺進決賽。渡邊勇大／東野有紗將爭取本季第2冠。

渡邊勇大／東野有紗今耗費40分鐘，以直落二擊倒鄭思維／黃雅瓊，取得雙方第18次交手中的第5勝。這是渡邊勇大／東野有紗自1月的印度賽後，再度擊敗「雅思組合」。

請繼續往下閱讀...

日媒《Daily》報導，對於場邊日本觀眾的熱烈應援，讓渡邊勇大表示，「我真的感到很高興，最後觀眾的支持給了我動力」。

目前世界混雙排名第二的渡邊勇大／東野有紗，明天將碰上世界混雙排名第三的泰國組合德查蓬（Dechapol PUAVARANUKROH）／沙西麗（Sapsiree TAERATTANACHAI），這也是連續兩年的日本賽混雙決賽都是同個對戰組合。渡邊勇大／東野有紗在去年的日本賽決賽輸球，拿到亞軍。

渡邊勇大說，「我們渴望拿到冠軍，希望兩人能開心打球。」；東野有紗則說，希望能享受比賽，把觀眾的支持化為力量，拿到冠軍。

日本混雙組合渡邊勇大／東野有紗。（法新社）

中國世界排名第一混雙「雅思組合」鄭思維／黃雅瓊。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法