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世大運》恨天高！林俊吉砍20分無用 台灣30分不敵17年金牌立陶宛

2023/07/29 21:36

台灣不敵立陶宛。（大專體總提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣男籃今天在成都世大運，敗在高度嚴重不如對手，最終以70：100不敵2017年台北世大運金牌立陶宛，明日將對上巴西。

立陶宛是2017年台北世大運金牌，該國在國際籃壇就屬世界列強等級，本屆陣中有7位至少200公分長人，平均高度高達196公分，且陣中也有2015年U18歐錦賽的銅牌成員貝魯卡（Arnas Beručka），以及有2位也是來自立陶宛聯賽的BC狼隊，實力絕對是不容小覷。

台灣不敵立陶宛。（大專體總提供）

台灣的高度向來在國際舞台一定都是劣勢，總教練劉孟竹盡力找尋能跑動、投外線的逾190公分球員，平均高度堆到190公分，但僅林正、呂威霆有超過200公分，該如何彌補禁區劣勢，可能只能靠拚勁。

台灣在上半場表現最佳是效力PLG夢想家的林俊吉，半場砍進5顆三分球，進帳17分，但立陶宛半場就有13個進攻籃板，利用高度優勢取得51：42領先。

林俊吉。（大專體總提供）

易籃後，台灣隊對於對手的高度還是找不到解決方法，加上賠上不少犯規，到第四節又從近20分落後被對手擴大，最終只能輸球收場。

台灣因身高處於劣勢僅獲得29籃板，遭對手抓49籃板，其中有20個進攻籃板，以及對手罰進21分，台灣僅12罰6中，都是輸球主因。林俊吉攻下全隊最高20分，游艾喆8分、7助攻，高錦瑋8分、邱子軒8分。

游艾喆。（大專體總提供）

高錦瑋。（大專體總提供）

台灣隊總教練劉孟竹。（大專體總提供）

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