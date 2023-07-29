日本賽》好久沒週日比賽！李洋／王齊麟30日中午和地主男雙爭冠

李洋／王齊麟晉級決賽。（Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「麟洋配」李洋／王齊麟今天在日本羽球公開賽男雙4強戰，以21：19、21：10力退世界排名第1的印尼強敵阿爾弗蘭（Fajar Alfian）／阿利安托（Muhammad Rian Ardianto），勇闖男雙冠軍賽，也是兩人自去年台北公開賽後首次爭冠，他們最大感觸就是，「我們好久沒在週日比賽！」

世界排名18的李洋／王齊麟在2021年奪東京奧運金牌，再來國際賽鮮少有代表作，本季雖打下亞錦賽銅牌，但王齊麟先受傷，後來李洋也扭傷腳踝，傷勢問題讓狀況下滑，近年唯一闖入決賽是去年台北公開賽。

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當問到這站最驚奇是什麼？王齊麟說，「就是原來週日有比賽，我們這次終於不用當球迷看人家比賽。」李洋／王齊麟明天跟地主男雙小林優吾／保木卓朗爭冠，他們今天以21：10、21：15力壓中國劉雨辰／歐烜屹，麟洋配過去4次交鋒日本組合取得3勝。

女單方面，本季手握6冠的南韓名將安洗瑩即將成為新科球后，決賽將對上中國女將何冰嬌，雙方過去8次交手各取4勝，不過安洗瑩近4次交手全贏。男單冠軍賽，由丹麥世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）對上印尼名將克里斯提（Jonatan Christie），龍王生涯對戰取得7勝2敗優勢。

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