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世大運》要大家別擔心手傷 奪銀的楊勇緯：往前看才能走得更遠

2023/07/29 22:35

楊勇緯。（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕「柔道男神」楊勇緯今在成都世界大學運動會柔道男子60公斤金牌戰不敵日本好手中村太樹，奪下銀牌，仍創下個人及台灣男子選手在世大運的新猷。

東京奧運銀牌得主楊勇緯，在世大運一路過關斬將，擊敗德國、阿爾及利亞及烏茲別克好手，順利晉級金牌戰，可惜決賽面對的2022世界青年柔道錦標賽金牌得主中村太樹，沒能讓他在「學生運動員」生涯畫下漂亮句點。

楊勇緯在比賽中因一度想甩開對手掙脫壓到右手，帶著不適作戰，在比賽終了前的讀秒階段又被對手以橫四方固壓制，即使努力掙脫，仍被對手拿下一本勝，最終摘下銀牌。

楊勇緯表示：「雖然沒有用到新招取得分數，不過在比賽中增加了很多元素跟變化，就在每一次的比賽中有不同的感受，從上半年到現在這是第一面國際賽獎牌，也一直不斷的突破跟改變，在這次的比賽中，也找回自己的節奏！」雖無緣奪下金牌，但楊勇緯表示，從過程中也發現自己好的地方，以及需要改進的部分：「往前看才能走得更遠，我也會繼續加油。」

楊勇緯將啟程參加8月4日登場的匈牙利大師賽，盼持續透過高強度的實戰維持自己的好狀態，全力為9月登場的杭州亞運備戰，他說：「謝謝大家對台灣隊的支持跟關注，很感動所有人一起集氣，就好像東京奧運的時候，也請大家不要擔心我的傷勢，我會調整好迎戰接下來的賽事。」

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