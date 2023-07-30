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MLB》邪惡帝國還沒收手？洛媒曝道奇有意搶韋蘭德

2023/07/30 07:56

韋蘭德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕為做足衝擊季後賽準備，道奇這幾天積極補強，交易來赫南德茲（Kike Hernandez）與羅沙里歐（Amed Rosario）增加內野深度，又補進林恩（Lance Lynn）與凱利（Joe Kelly）兩名強投，《洛杉磯時報》今又爆料，大都會王牌韋蘭德（Justin Verlander）也進入道奇的雷達中。

《洛杉磯時報》報導，本季道奇先發投手群防禦率排在大聯盟第21名，因此首要補強目標仍是先發輪值。報導指出，道奇原先還與白襪談判吉歐里多（Lucas Giolito）的交易，但現在許多消息人士透露，在大都會將終結者羅伯森（David Robertson）變賣後，也成了可能的賣家，道奇也將韋蘭德視為交易選項。

道奇曾試圖在休季以2年8000萬美元簽下韋蘭德，但最終韋蘭德與大都會簽下2年8660萬美元合約，包含第3年選項。儘管收購韋蘭德恐需送出大量潛力農場新秀，但這位40歲塞揚強投近況絕佳，過去6場先發防禦率僅1.46，也讓道奇對他產生高度興趣。

《洛杉磯時報》還指出，遊騎兵也是希望爭取韋蘭德的球隊之一，不過根據最新報導，遊騎兵已經與大都會達成協議交易來另一位塞揚強投薛哲（Max Scherzer），現在只等他本人點頭答應。

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