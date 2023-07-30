MLB》狂！阿庫尼亞達成「20轟、50盜」壯舉 締史上第一人紀錄（影音）

Please join us in welcoming Ronald Acuña Jr. to the 20-50 club!



20 （well, 23） home runs and 50 stolen bases in a season is incredible on its own and Ronald is not done!pic.twitter.com/MkOPf2y5xQ — Codify （@CodifyBaseball） July 30, 2023

〔體育中心／綜合報導〕勇士當家球星阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）今天在首局敲安後，馬上發動盜壘，跑出本季第50盜，同時寫下史上第一人壯舉。

勇士今日對戰釀酒人，阿庫尼亞擔任開路先鋒守右外野，首打席對決德黑蘭（Julio Teheran），阿庫尼亞逮中一顆86.8英哩卡特球，敲出中外野平飛安打，隨即展現壘間破壞力盜上二壘，本季第50盜出爐，並靠著隊友延續攻勢跑回分數。

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美媒《ESPN Stats & Info》指出，阿庫尼亞成為大聯盟史上第一位，能在8月之前繳出至少「20轟、50盜」的選手，締造史無前例紀錄。

阿庫尼亞盜壘。（美聯社）

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