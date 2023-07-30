晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》狂！阿庫尼亞達成「20轟、50盜」壯舉 締史上第一人紀錄（影音）

2023/07/30 08:25

〔體育中心／綜合報導〕勇士當家球星阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）今天在首局敲安後，馬上發動盜壘，跑出本季第50盜，同時寫下史上第一人壯舉。

勇士今日對戰釀酒人，阿庫尼亞擔任開路先鋒守右外野，首打席對決德黑蘭（Julio Teheran），阿庫尼亞逮中一顆86.8英哩卡特球，敲出中外野平飛安打，隨即展現壘間破壞力盜上二壘，本季第50盜出爐，並靠著隊友延續攻勢跑回分數。

美媒《ESPN Stats & Info》指出，阿庫尼亞成為大聯盟史上第一位，能在8月之前繳出至少「20轟、50盜」的選手，締造史無前例紀錄。

阿庫尼亞盜壘。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。