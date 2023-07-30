MLB》「法官」未打復健賽就歸隊有疑慮 洋基主帥談調度規劃

賈吉。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕昨日洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）正式脫離傷兵名單歸隊，對上金鶯1打數0安打，選到3次四壞保送，這也是他自美國時間6月3日在道奇主場外野弄傷腳趾後的首度實戰，在他沒有接受任何復健賽就回歸的情形下，總教練布恩（Aaron Boone）希望仍謹慎安排賈吉的出賽頻率。

賈吉昨天賽前透露，自己休季仍可能需要動刀治療，但他正努力打好每場比賽，「我錯過太多時間，我必須調整到該有的狀態。」而洋基目前正處於力拚季後賽的階段，現在也正與美東勁敵金鶯進行3連戰，對此布恩表示，賈吉並不會在3場系列戰都上場，往後也是如此，球迷並不會在每場比賽都看到賈吉先發。

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「顯然時間緊迫，但我們必須明智看待這點。」布恩表示，「在與Aaron交談時，我得確保他誠實反饋自己的恢復狀況，我希望他在比賽時感覺是良好的，才能真正去面對每一天的比賽。」洋基也的確在昨天的整場比賽對賈吉進行檢查，以確保他的身體狀況。

布恩也提到，賈吉在外野的防守不會過於魯莽，「他更聰明的在打球，但不代表他不努力。我認為有些是對他來說還太早，所以他會自然避免做出某些動作。」而對於此安排，賈吉認為仍有些討論空間，但首要目標仍是讓自己的身體與比賽保持平衡。

進入今天前，洋基仍落後美聯第三張外卡3.5場，例行賽還剩59場比賽，賈吉是否能健康出賽，對想爭奪世界大賽的洋基來說相當關鍵，因此球團勢必謹慎為上。

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