晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「法官」未打復健賽就歸隊有疑慮 洋基主帥談調度規劃

2023/07/30 08:28

賈吉。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕昨日洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）正式脫離傷兵名單歸隊，對上金鶯1打數0安打，選到3次四壞保送，這也是他自美國時間6月3日在道奇主場外野弄傷腳趾後的首度實戰，在他沒有接受任何復健賽就回歸的情形下，總教練布恩（Aaron Boone）希望仍謹慎安排賈吉的出賽頻率。

賈吉昨天賽前透露，自己休季仍可能需要動刀治療，但他正努力打好每場比賽，「我錯過太多時間，我必須調整到該有的狀態。」而洋基目前正處於力拚季後賽的階段，現在也正與美東勁敵金鶯進行3連戰，對此布恩表示，賈吉並不會在3場系列戰都上場，往後也是如此，球迷並不會在每場比賽都看到賈吉先發。

「顯然時間緊迫，但我們必須明智看待這點。」布恩表示，「在與Aaron交談時，我得確保他誠實反饋自己的恢復狀況，我希望他在比賽時感覺是良好的，才能真正去面對每一天的比賽。」洋基也的確在昨天的整場比賽對賈吉進行檢查，以確保他的身體狀況。

布恩也提到，賈吉在外野的防守不會過於魯莽，「他更聰明的在打球，但不代表他不努力。我認為有些是對他來說還太早，所以他會自然避免做出某些動作。」而對於此安排，賈吉認為仍有些討論空間，但首要目標仍是讓自己的身體與比賽保持平衡。

進入今天前，洋基仍落後美聯第三張外卡3.5場，例行賽還剩59場比賽，賈吉是否能健康出賽，對想爭奪世界大賽的洋基來說相當關鍵，因此球團勢必謹慎為上。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。