MLB》40歲大學長好猛！卡布雷拉生涯累積3136安 超越名人堂傳奇M6

Miguel Cabrera receives a standing ovation from the Miami crowd after leaving the game after his second double of the day pic.twitter.com/ZERKQsT3cQ — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） July 29, 2023

〔體育中心／綜合報導〕老虎40歲「大學長」卡布雷拉（Miguel Cabrera）今天表現出色，先發出擊敲出雙安，幫助球隊5：0擊敗馬林魚。

今年將迎來「最後一舞」的卡布雷拉，此戰打第6棒指定打擊，首打席棒打奎托（Johnny Cueto），掃出右外野場地規則二壘安打，隨後靠著隊友巴杜（Akil Baddoo）開轟跑回分數。

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卡布雷拉。（USA TODAY Sports）

卡布雷拉4上敲出三壘滾地出局、7上遭到三振，連續2打席沒表現後，9上再度站上打擊區，這回擊出中外野安打，接著球隊換上代跑，讓卡布雷拉退場休息。

卡布雷拉今日4打數敲2安，暌違14天演出單場雙安，跑回1分，吞下1次三振，賽後打擊率為0.250。卡布雷拉生涯已累積3136支安打，獨居大聯盟史上安打排行榜第21名，距離有「教士先生」美名的名人堂傳奇桂恩（Tony Gwynn）的3141安，只差6支安打就能超越。

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