NFL》傳不滿聯盟薪資現況與老闆鬧翻 小馬明星跑衛喊「賣我」

泰勒。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據NFL知名記者拉波波特（Ian Rapoport）最新爆料，印第安納波利斯小馬明星跑衛泰勒（Jonathan Taylor）已經正式向球團提出交易請求，而這恐怕與聯盟跑衛現今缺乏薪資保障的情況有關。

泰勒在去年迎來生涯第三個賽季，今夏有資格獲得續約，但有如現在聯盟眾多明星跑衛的處境，小馬暫時並沒有計畫延長泰勒的合約。不過不像許多球員拒絕向訓練營報到，泰勒仍舊現身訓練營，並打算在小馬續戰生涯第四個賽季。

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據報導，小馬老闆伊爾賽（Jim Irsay）日前在推特上公開批評聯盟多名跑衛，認為他們抱怨自己的處境與呼籲資方應更保障跑衛薪資的行為「不恰當」，更直言某些經紀人的行為充滿惡意。這番言論引起泰勒的經紀人卡瓦（Malki Kawa）不滿，即便伊爾賽澄清該言論並未針對泰勒，但這也導致泰勒與伊爾賽在之後的會面進展不順利。

報導指出，伊爾賽拒絕透露與泰勒的具體交談內容，並聲稱將會與泰勒在不久的將來討論續約事宜，更強調小馬對所有球員一視同仁，但如今爆出「賣我」風波，泰勒與小馬的未來充滿著不確定性。

泰勒於2020年選秀會第二輪第41順位被小馬選中，新人年就繳出1169碼與11次跑陣達陣，隔年身手全面進化，跑陣332次、推進1811碼、18次跑陣達陣、場均跑陣106.5碼均為該季聯盟之冠，更入選職業盃與年度最佳陣容。然而今年因傷表現下滑，但11場出賽仍跑出861碼與4次跑陣達陣。

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