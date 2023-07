MLB》張育成熄火連3戰未敲安！ 紅襪9下挨再見轟中斷5連勝（影音）

張育成。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕紅襪今日續戰巨人,台灣好手張育成2打數繳白卷,連3戰未敲安,終場紅襪2:3不敵巨人,中斷5連勝。

張育成今打第9棒鎮守游擊防區,首打席揮空三振,6上第二打席敲出游擊滾地出局,9上被換代打,提前退場休息。張育成此戰2打數熄火,吞下1K,賽後打擊率下滑至0.163。

巨人首局就有攻勢,開路先鋒史雷特(Austin Slater)安打後,佛羅雷斯(Wilmer Flores)掃出二壘安打建功,幫助球隊先馳得點。巨人6下攻勢再起,在1出局二三壘有人情況下,史雷特敲出滾地球送回三壘跑者,巨人取得2:0領先。

紅襪打線今日前8局僅擠出3支零星安打,連續掛上8顆鴨蛋,不過9局上半火力終於甦醒,代打張育成的吉田正尚選到保送,接著杜蘭(Jarren Duran)敲出二壘安打,紅襪攻佔二三壘,隨後J.透納(Justin Turner)敲出關鍵安打,一棒追成2:2平手。

結果開心沒多久,9下紅襪守護神簡森(Kenley Jansen)失守,才投第一球就被戴維斯(J.D. Davis)轟出左外野方向再見全壘打,最終紅襪以1分之差飲恨,中斷5連勝。

