MLB》張育成熄火連3戰未敲安！ 紅襪9下挨再見轟中斷5連勝（影音）

張育成。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今日續戰巨人，台灣好手張育成2打數繳白卷，連3戰未敲安，終場紅襪2：3不敵巨人，中斷5連勝。

張育成今打第9棒鎮守游擊防區，首打席揮空三振，6上第二打席敲出游擊滾地出局，9上被換代打，提前退場休息。張育成此戰2打數熄火，吞下1K，賽後打擊率下滑至0.163。

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巨人首局就有攻勢，開路先鋒史雷特（Austin Slater）安打後，佛羅雷斯（Wilmer Flores）掃出二壘安打建功，幫助球隊先馳得點。巨人6下攻勢再起，在1出局二三壘有人情況下，史雷特敲出滾地球送回三壘跑者，巨人取得2：0領先。

紅襪打線今日前8局僅擠出3支零星安打，連續掛上8顆鴨蛋，不過9局上半火力終於甦醒，代打張育成的吉田正尚選到保送，接著杜蘭（Jarren Duran）敲出二壘安打，紅襪攻佔二三壘，隨後J.透納（Justin Turner）敲出關鍵安打，一棒追成2：2平手。

結果開心沒多久，9下紅襪守護神簡森（Kenley Jansen）失守，才投第一球就被戴維斯（J.D. Davis）轟出左外野方向再見全壘打，最終紅襪以1分之差飲恨，中斷5連勝。

J.D DAVIS WALKS IT OFF ON THE FIRST PITCH pic.twitter.com/vK25HI6O9f — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） July 30, 2023

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