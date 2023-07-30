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MLB》法官升堂！賈吉睽違56天開轟 猛打賞助洋基獵金鶯（影音）

2023/07/30 11:22

賈吉。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今續戰金鶯，傷癒歸隊的「法官」賈吉（Aaron Judge）睽違56天再度開砲，洋基也在單場3轟助陣下，擺脫前場被再見全壘打的陰霾，以8：3獵殺金鶯。

洋基在1局上就靠著「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）的陽春砲先馳得點，不過2局上金鶯蒙卡索（Ryan Mountcastle）敲陽春砲、烏理耶斯（Ramon Urias）得點圈敲安，幫助金鶯取得2：0領先。

3局上1出局一壘有人，輪到賈吉打擊，他逮中金鶯先發投手威爾斯（Tyler Wells）的外角偏高速球，一棒扛出中外野大牆，這是他本季第20轟，也是自美國時間6月3日在道奇主場受傷後的首轟，擊球初速高達111.6英里，飛行距離442英尺，更讓洋基再度要回1分領先。

金鶯後續僅在5局下靠著昨天再見轟的桑坦德（Anthony Santander）擊出內野滾地追回1分。而洋基則是火力全開，4局上托瑞斯（Gleyber Torres）高飛犧牲打擴大領先優勢，6局上東岡凱爾（Kyle Higashioka）也加入煙火秀行列，敲出陽春砲。8局下凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）滿壘一棒清壘，奠定勝基。

洋基先發投手施密特（Clarke Schmidt）今5局被敲5安包含1轟失3分，漢彌爾頓（Ian Hamilton）與拉米瑞茲（Nick Ramirez）各吃2局未丟分，加上打線3支全壘打助陣，洋基攻守兼優奪勝。而傷癒歸隊的賈吉今5打數繳出3安猛打賞，敲出清壘長打的凱納法利法賽後受訪時更讚道，「他是全世界最強的球員，這也是為什麼他是我們的隊長。」

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