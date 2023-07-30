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MLB》大谷翔平歡迎天使新同學 用「身高」開啟聊天話題

2023/07/30 10:40

剛交易至天使的吉歐里多（左），在見證大谷開轟後的「一抹微笑」，引發熱議。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕白襪強投吉歐里多（Lucas Giolito）日前被交易來天使，首戰就獲得大谷翔平開轟援護，他也談到與新隊友大谷的互動。

吉歐里多昨披上天使戰袍初登場，首局大谷翔平就轟出陽春砲幫助球隊先馳得點，不過也是此役天使幫他得的唯一一分，最後主投5.1局失掉3分、吞下本季第7敗。

而該役大谷翔平在開轟後回到休息區，坐在他身旁的吉歐里多露出微笑也引發熱議，被形容完美表達出「與大谷翔平當隊友真好」。

吉歐里多今在接受《Full-Count》訪問時也表示，「因為不用跟大谷對決了很高興，我一直以來都很崇拜他的表現，他無論投打都展現出頂尖的水準，能成為他的隊友真的很開心。」

大谷翔平已經來到天使6年，資歷僅次於一哥楚奧特（Mike Trout），當然也肩負關心新隊友的責任，吉歐里多透露，兩人第一次聊天的話題是身高。

大谷翔平身高193公分，吉歐里多則有198公分，這位天使新同學說，「他問『身高大約6尺5嗎？』我說「大概有6尺6』，我說這麼高的原因可能是因為爸媽都很高吧、是遺傳，還有我喝了很多牛奶。」

吉歐里多表示，正在慢慢了解大谷翔平與球隊其他球員，還說「知道大谷是非常體貼的人」，「我們應該能相處得很好。」兩人不僅都是1994年生，還同樣是CAA經紀公司旗下球員。

吉歐里多。（資料照，今日美國）

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