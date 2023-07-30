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MLB》大谷翔平全場獲2次敬遠 藍鳥主帥：查普曼的建議很好！

2023/07/30 10:51

大谷翔平。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使今以1：6不敵藍鳥，二刀流巨星大谷翔平2打數擊出1支安打，吞下1張老K，獲得2次敬遠與1次觸身球保送，單場4度上壘。然而藍鳥多次祭出敬遠避免正面對決大谷，不禁讓人聯想起昨天明星三壘手查普曼（Matt Chapman）的言論，引起許多網友熱議。

大谷今首打席就挨觸身球上壘，3上第二打席從馬諾亞（Alek Manoah）手中擊出強勁二壘安打，接下來連兩打席，大谷都在得點圈有人情況上場打擊，最後都獲得敬遠保送。藍鳥祭出此策略也收到成效，全場僅讓天使攻下1分。

而就在前一天，大谷從藍鳥王牌高斯曼（Kevin Gausman）手中敲出本季第39轟，明星三壘手查普曼更被轉播單位拍到向總教練施奈德（John Schneider）爆粗口說「為何給他打？天使他X的就只有大谷翔平能打」。結果今天施奈德就對大谷祭出故意四壞的策略，賽後更對日媒《Full Count》幽默表示，自己受到查普曼的言論影響，沒想到他的建議達到很好的效果。

在藍鳥出奇招對付大谷收到成效後，有國外網友笑稱，其他球隊都應該效法藍鳥的做法，而不是整天讓大谷敲出超大號的全壘打。更有不少人紛紛表示，「查普曼竟然可以決定是否敬遠大谷翔平」、「笑死原來他是新教練！」

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