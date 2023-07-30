MLB》晴天霹靂！沃德挨驚悚臉部觸身球 被詛咒的天使恐再添傷兵

Scary moment as Taylor Ward takes an Alek Manoah pitch up high. pic.twitter.com/4BJZ77GCgA — Sportsnet （@Sportsnet） July 29, 2023

〔體育中心／綜合報導〕驚悚！天使外野手沃德（Taylor Ward）今日被觸身球直擊臉部，隨即痛苦退場，這對傷兵滿營的天使來說無疑是晴天霹靂。

事情發生在5局上半，藍鳥投手馬諾亞（Alek Manoah）一顆91.7英哩（約148公里）伸卡球直擊沃德臉部，當場痛苦跪地，之後沃德用毛巾摀著臉搭車退場，隨即送醫治療。

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沃德被觸身球直擊臉部。（法新社）

賽後受訪時，天使總教練奈文（Phil Nevin）透露，沃德前往醫院接受進一步檢查，目前還沒有進一步消息，自己會馬上去醫院看他。

沃德本季已出賽97場，敲出14轟、貢獻47分打點，打擊三圍.253/.335/.421，他7月份手感火燙，單月打擊率0.304，若脫離戰線的話，天使陣中已經傷兵一籮筐，對正在拚季後賽機會的他們絕對是巨大的打擊。

Wishing Taylor Ward all the best. pic.twitter.com/TPAf8UTLY7 — Sportsnet （@Sportsnet） July 29, 2023

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