NFL》跟隨布雷迪與「宇宙羊」奪2冠 前首輪大物急流勇退結束5年生涯

米歇爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯公羊總教練麥瓦（Sean McVay）今向媒體宣布，2018年的首輪新秀跑衛米歇爾（Sony Michel）即將急流勇退，結束5年NFL生涯。

米歇爾在喬治亞大學時期，與克里夫蘭布朗明星跑衛查布（Nick Chubb）組成恐怖地面雙箭頭，並於2018年首輪第31順位被新英格蘭愛國者選中。儘管當時愛國者的跑衛陣容擁擠，但米歇爾在前兩個賽季仍表現出色，共推進1843碼，拿下13次達陣，並在2019年跟著傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）奪下超級盃冠軍。

請繼續往下閱讀...

不過米歇爾始終飽受傷病困擾，特別在2020年賽季，他因股四頭肌傷勢缺陣7場，最終愛國者在2021年賽季前將他交易去公羊，他也浴火重生，單季地面推進845碼，拿下4次跑陣達陣，在該年「宇宙羊」加持下獲得個人第二枚超級盃冠軍戒。

隔年季前，米歇爾與邁阿密海豚簽約，但僅過3個月就遭釋出，洛杉磯電光趕緊在開季前最後一刻網羅米歇爾，然而至此他的表現大幅衰退，替補出賽10場僅繳出106碼，在去年底又遭釋出。今年6月底，公羊以練習隊身分再度迎回米歇爾，但年僅28歲的他決定就此退休，結束5年生涯。

以米歇爾的成績來說稱不上是水貨，但進入聯盟後衰退速度之快，進入生涯中期更因大小傷勢不斷而影響表現與出席率，不難看出在首輪選進跑衛的高風險，以及為何聯盟現今對跑衛的重視程度逐漸降低。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法